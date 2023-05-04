https://sputnik-georgia.ru/20230504/chto-ne-podelili-lidery-samoy-krupnoy-oppozitsionnoy-partii-gruzii-277358375.html

Что не поделили лидеры самой крупной оппозиционной партии Грузии

Что не поделили лидеры самой крупной оппозиционной партии Грузии

Новым поводом противостояния стали выборы руководства партийных организаций в регионах 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T23:21+0400

2023-05-04T23:21+0400

2023-05-04T23:48+0400

грузия

новости

политика

ника мелия

михаил саакашвили

леван хабеишвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Заявление бывшего лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия стало очередным поводом для продолжения разногласий между двумя лагерями в партии. Первые признаки раскола в "Едином национальном движении" появились в 2022 году. Тогда разногласия между двумя лагерями привели к смене председателя партии и политического совета уже зимой 2023 года. При этом, как показало голосование, сторонников у лагерей внутри партии примерно равное количество. Уже к маю противостояние достигло пика, и лидеры перешли в режим открытой критики друг друга. Новым поводом противостояния стали выборы руководства партийных организаций в регионах. Он призвал всех членов партии сосредоточится на вопросе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. С момент ареста экс-президента 1 октября 2021 года "Нацдвижение" требует его освобождения, называя политическим заключенным. Сам Саакашвили уже почти год находится в клинике "Вивамеди" вместо тюрьмы. Его адвокаты, после отказа грузинского суда отсрочить или отложить исполнение наказания, подали жалобу в ЕСПЧ. Мелия предложил партии прекратить разговоры о внутрипартийных выборах во избежание внутреннего противостояния до решения ЕСПЧ по Саакашвили и разработать план действий по этому решению. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>С этим категорически не согласен действующий председатель партии Леван Хабеишвили. По его словам, призыв Мелия ему непонятен. "Мы – политическая партия. И призывать политическую партию прекратить политические процесс – немного странно", – сказал Хабеишвили. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно анонсируют развал своего главного конкурента – "Нацдвижения".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. "Это неприемлемо" – Кобахидзе о евродепутате, участвовавшей в акции в Тбилиси>>Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты". Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение