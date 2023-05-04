https://sputnik-georgia.ru/20230504/kaladze-rezko-otvetil-na-zayavlenie-evroparlamentariya-277340870.html

Каладзе резко ответил на заявление Европарламентария

Каладзе резко ответил на заявление Европарламентария

Депутат Европарламента заявила, что если Грузия получит статус страны-кандидата для членства в ЕС, то только потому, что этого заслуживает грузинский народ, а... 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T13:00+0400

2023-05-04T13:00+0400

2023-05-04T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал заявления депутата Европарламента Виолы фон Крамон оскорбительными, отметив, что те, кто сегодня говорит от имени Европы, не имеют никакого отношения к европейскими ценностями. Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" также не исключил, что оппозиция представит какого-нибудь европарламентария мажоритарным кандидатом в каком-нибудь округе на выборах в 2024 году.Крамон 1 апреля участвовала в акции поддержки ранее судимого Лазаре Григориадиса около здания правительства Грузии. Он задержан за нападение на полицейских и поджог патрульного автомобиля. По данным следствия, 21-летний мужчина во время акций на проспекте Руставели кидал камни и т. н. "коктейли Молотова" в правоохранителей. На акции Крамон также выразила солидарность с жителям Грузии, поддерживающими прозападные и европейские позиции. "Ошибочно ставить вопрос таким образом" – в Грузии ответили на заявление европарламентария>>Каладзе считает, что против него ведется целенаправленная клеветническая кампания, в связи с тем, что он делает антизападные заявления. Как разъяснил генсек правящей партии, отвечать на обвинения конкретных европарламентариев не значит иметь антизападные настроения. "То, что я сегодня у власти, – это решение и заслуга большинства жителей моей страны. Соответственно, я, как мэр столицы, как политик, обязан защищать интересы моей страны, интересы народа. Соответственно, когда на белое тебе говорят, что это черное, безусловно, я не собираюсь не обращать не это внимание, и я совершенно искренен", – отметил Каладзе. Во вторник представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели акцию у мэрии Тбилиси, опротестовав тем самым высказывания Каладзе о том, почему Грузия летом 2022 года не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. По словам мэра, причина в том, что власти Грузии отказались открыть второй фронт и вводить свои санкции против России. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Это неприемлемо" – Кобахидзе о евродепутате, участвовавшей в акции в Тбилиси>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, грузинская мечта, каха каладзе