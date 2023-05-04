https://sputnik-georgia.ru/20230504/glava-minfina-gruzii-vozglavil-sovet-direktorov-aziatskogo-banka-razvitiya-277358750.html
Глава Минфина Грузии возглавил Совет директоров Азиатского банка развития
Глава Минфина Грузии возглавил Совет директоров Азиатского банка развития
Грузия официально приняла от Республики Корея статус страны-организатора Ежегодного собрания АБР 2024 года 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T23:47+0400
2023-05-04T23:47+0400
2023-05-05T00:12+0400
грузия
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азиатский банк развития (абр)
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ТБИЛИСИ, 4 мая— Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили стал главой Совета директоров Азиатского банка Грузии, сообщает пресс-служба ведомства. Грузия в четверг официально приняла от Республики Корея статус страны-организатора Ежегодного собрания АБР 2024 года. Пятого мая состоится официальное и культурное мероприятие, на котором Грузия будет представлена как страна-хозяйка 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития. Что ждет экономику Грузии – прогноз Азиатского банка развития >>Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили возглавил Совет директоров Азиатского банка развития на год. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Азиатский банк инвестирует в инфраструктурные проекты Грузии >>Цель АБР — внести свой вклад в успешное, многостороннее, и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона. В целях популяризации Грузии как страны-хозяйки очередной ежегодной встречи был организован специальный стенд, который за эти дни посетило множество делегатов из разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии
грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии
Глава Минфина Грузии возглавил Совет директоров Азиатского банка развития
23:47 04.05.2023 (обновлено: 00:12 05.05.2023)
Грузия официально приняла от Республики Корея статус страны-организатора Ежегодного собрания АБР 2024 года
ТБИЛИСИ, 4 мая— Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили стал главой Совета директоров Азиатского банка Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
Грузия в четверг официально приняла от Республики Корея статус страны-организатора Ежегодного собрания АБР 2024 года.
Пятого мая состоится официальное и культурное мероприятие, на котором Грузия будет представлена как страна-хозяйка 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития.
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили возглавил Совет директоров Азиатского банка развития на год.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.
Цель АБР — внести свой вклад в успешное, многостороннее, и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.
В целях популяризации Грузии как страны-хозяйки очередной ежегодной встречи был организован специальный стенд, который за эти дни посетило множество делегатов из разных стран.