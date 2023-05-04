https://sputnik-georgia.ru/20230504/kaladze-gruziya-peredovaya-strana-kotoraya-zasluzhivala-statusa-kandidata-v-es--277349730.html

Каладзе: Грузия передовая страна, которая заслуживала статуса кандидата в ЕС

Каладзе: Грузия передовая страна, которая заслуживала статуса кандидата в ЕС

В конце текущего года Еврокомиссия должна принять окончательное решение, получит ли Грузия статус страны-кандидата для членства в ЕС 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T17:21+0400

2023-05-04T17:21+0400

2023-05-04T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия передовая страна и заслуживала предоставления статуса страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе>>Каладзе также назвал оскорбительным и непонятным, когда в противовес тому, получит ли страна статуса кандидата ставят вопрос осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Европарламентарии ранее заявили, что жизнь экс-президента Грузии под угрозой и он находится при смерти. По их словам, если Саакашвили умрет, то о европейской перспективе Грузии не может быть и речи. "Оскорбительно, когда в противовес тому, получит ли страна статус кандидата или нет, тебе ставят преступника. Здесь также можно увидеть своего рода отношение от наших т. н. друзей, как они относятся к нашей стране и народу... Это абсолютно непонятно", – заявил Каладзе. Жаль, когда слышны подобные заявления от отдельных зарубежных политиков, отметил он.Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку Саакашвили, которая была приняла в середине февраля этого года. В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 – воздержались. В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС". Что с Саакашвили Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, каха каладзе, европарламент, ираклий гарибашвили, грузия - ес