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Лари укрепляется, а цены в Грузии почти те же – Чкония назвал причину
Лари укрепляется, а цены в Грузии почти те же – Чкония назвал причину
Уровень годовой инфляции в апреле составил 2,7%, а цены на продукты питания выросли на 5,9% 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T21:17+0400
2023-05-04T21:17+0400
2023-05-04T21:45+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сокращение цен на продукты в Грузии не происходит пропорционально укреплению лари по нескольким причинам, среди которых все еще дорогое дизельное топливо, высокие налоги и увеличение фонда зарплат в компаниях, заявил глава Бизнес-ассоциации дистрибьютеров Грузии Ива Чкония в эфире медаплатформы BMG.С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 мая установлен в размере 2,4887 GEL/$1. Последний раз доллар стоил меньше 2,5 лари 10 августа 2018 года. А исторический рекорд по обесцениванию лари был установлен 27 марта 2020 года – 3,4842.По его словам, на ценообразование влияет и повышение зарплат в компаниях. "Около 30% компаний, входящих в ассоциацию, увеличили фонд зарплаты. Там, где лари помог нам увеличить средства, там был создан резерв, который прямо пошел в фонд зарплаты", – сказал Чкония. Грузинский лари вернулся на уровень августа 2018 года – что будет дальше?>>В противном случае, по его словам, компании потеряли бы работников. Чкония также отметил негативные последствия укрепления лари для компаний, которые занимаются экспортом.Инфляция снижается Цены на товары на международных рынках неуклонно снижаются, а также снижается стоимость международных перевозок. Эти тенденции передаются на грузинский рынок, что на фоне укрепившегося курса лари снижает инфляцию. Снижению инфляции способствует и ужесточение монетарной политики, пояснил Нацбанк Грузии. Уровень годовой инфляции в апреле составил 2,7% при целевом показателе 3%. При этом цены на продукты питания выросли за год на 5,9%. Наибольший рост цен был зафиксирован на овощи и бахчевые, молочные продукты и яйца, хлеб и мясо. В апреле 2023 года курс национальной валюты укрепился на 2,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, колебание курса лари, лари
экономика, грузия, новости, колебание курса лари, лари
Лари укрепляется, а цены в Грузии почти те же – Чкония назвал причину
21:17 04.05.2023 (обновлено: 21:45 04.05.2023)
Уровень годовой инфляции в апреле составил 2,7%, а цены на продукты питания выросли на 5,9%
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сокращение цен на продукты в Грузии не происходит пропорционально укреплению лари по нескольким причинам, среди которых все еще дорогое дизельное топливо, высокие налоги и увеличение фонда зарплат в компаниях, заявил глава Бизнес-ассоциации дистрибьютеров Грузии Ива Чкония в эфире медаплатформы BMG.
С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 мая установлен в размере 2,4887 GEL/$1. Последний раз доллар стоил меньше 2,5 лари 10 августа 2018 года. А исторический рекорд по обесцениванию лари был установлен 27 марта 2020 года – 3,4842.
"Цены на дизель снизились настолько незначительно, что это фактически не сказалось на логистике. Негативно отражаются на поставках и увеличенные налоги для компаний-дистрибьюторов, которые заняты импортом, и местных производителей, которые закупают упаковочный материал и ингредиенты из стран Европы и Центральной Азии", – пояснил Чкония.
По его словам, на ценообразование влияет и повышение зарплат в компаниях.
"Около 30% компаний, входящих в ассоциацию, увеличили фонд зарплаты. Там, где лари помог нам увеличить средства, там был создан резерв, который прямо пошел в фонд зарплаты", – сказал Чкония.
В противном случае, по его словам, компании потеряли бы работников.
Чкония также отметил негативные последствия укрепления лари для компаний, которые занимаются экспортом.
Инфляция снижается
Цены на товары на международных рынках неуклонно снижаются, а также снижается стоимость международных перевозок. Эти тенденции передаются на грузинский рынок, что на фоне укрепившегося курса лари снижает инфляцию. Снижению инфляции способствует и ужесточение монетарной политики, пояснил Нацбанк Грузии.
Уровень годовой инфляции в апреле составил 2,7% при целевом показателе 3%. При этом цены на продукты питания выросли за год на 5,9%. Наибольший рост цен был зафиксирован на овощи и бахчевые, молочные продукты и яйца, хлеб и мясо. В апреле 2023 года курс национальной валюты укрепился на 2,3%.