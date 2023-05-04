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Лари укрепляется, а цены в Грузии почти те же – Чкония назвал причину

Лари укрепляется, а цены в Грузии почти те же – Чкония назвал причину

Уровень годовой инфляции в апреле составил 2,7%, а цены на продукты питания выросли на 5,9% 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T21:17+0400

2023-05-04T21:17+0400

2023-05-04T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сокращение цен на продукты в Грузии не происходит пропорционально укреплению лари по нескольким причинам, среди которых все еще дорогое дизельное топливо, высокие налоги и увеличение фонда зарплат в компаниях, заявил глава Бизнес-ассоциации дистрибьютеров Грузии Ива Чкония в эфире медаплатформы BMG.С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 мая установлен в размере 2,4887 GEL/$1. Последний раз доллар стоил меньше 2,5 лари 10 августа 2018 года. А исторический рекорд по обесцениванию лари был установлен 27 марта 2020 года – 3,4842.По его словам, на ценообразование влияет и повышение зарплат в компаниях. "Около 30% компаний, входящих в ассоциацию, увеличили фонд зарплаты. Там, где лари помог нам увеличить средства, там был создан резерв, который прямо пошел в фонд зарплаты", – сказал Чкония. Грузинский лари вернулся на уровень августа 2018 года – что будет дальше?>>В противном случае, по его словам, компании потеряли бы работников. Чкония также отметил негативные последствия укрепления лари для компаний, которые занимаются экспортом.Инфляция снижается Цены на товары на международных рынках неуклонно снижаются, а также снижается стоимость международных перевозок. Эти тенденции передаются на грузинский рынок, что на фоне укрепившегося курса лари снижает инфляцию. Снижению инфляции способствует и ужесточение монетарной политики, пояснил Нацбанк Грузии. Уровень годовой инфляции в апреле составил 2,7% при целевом показателе 3%. При этом цены на продукты питания выросли за год на 5,9%. Наибольший рост цен был зафиксирован на овощи и бахчевые, молочные продукты и яйца, хлеб и мясо. В апреле 2023 года курс национальной валюты укрепился на 2,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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