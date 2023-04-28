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Грузинский лари вернулся на уровень августа 2018 года – что будет дальше?

Грузинский лари вернулся на уровень августа 2018 года – что будет дальше?

Эксперт назвал четыре фактора, влияющих на укрепление национальной валюты Грузии 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T20:01+0400

2023-04-28T20:01+0400

2023-04-28T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Укрепление национальной валюты Грузии продолжится в ближайшие месяцы, если не произойдет что-то непредвиденное, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе в интервью Sputnik. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 апреля установлен в размере 2,4991 GEL/$1. Последний раз доллар стоил меньше 2,5 лари 10 августа 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4%. По мнению эксперта, на укрепление лари влияют четыре основных фактора: высокие темпы роста экономики; уверенный рост туризма; более солидное представительство товаров из Грузии на международном рынке; рост транспортно-коммуникационной роли Грузии. Через территорию Грузии проходят многие товары и услуги как с Востока на Запад, так и с Юга на Север, подчеркнул Арчвадзе. Транзитная роль Грузии и проекты: главные послания Гарибашвили и Алиева>>"По сравнению со своими сухопутными соседями экономика Грузии растет более уверенно. В марте месяце наш экспорт вырос почти на треть. Правда, более половины нашего экспорта приходится на реэкспорт, но для макроэкономических показателей это никакого значения не имеет", – пояснил Арчвадзе. Эксперт также отметил, что в первом квартале текущего года более чем в два раза выросли доходы Грузии за счет туристических услуг. По его словам, самое интересное в данном случае то, что объем дохода от туризма растет быстрее, чем количество иностранных туристов в Грузии. "Это означает, что иностранные туристы останавливаются в Грузии дольше, растет продолжительность их пребывания, и, во-вторых, они тратят больше, чем в предыдущий период", – пояснил Арчвадзе. По его словам, это основные факторы влияющие на рост экономики, что в свою очередь влияет на укрепление лари. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март>>Кроме того, важным фактором укрепления лари Арчвадзе назвал падение престижа доллара в мире. По его словам, из-за того что многие страны, в первую очередь страны БРИКС, предприняли попытку осуществлять взаимные расчеты, минуя доллар как средство платежа, это в значительной степени сужает сферу влияния и обращения долларовой массы, влияет на сужение возможности доллара и его валютную привлекательность "Падение престижа доллара на международной арене дает возможность, чтобы нацвалюта Грузии по отношению к доллару укреплялась", – заявил Арчвадзе. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Грузия в цифрахВ марте 2023 года экономический рост в Грузии составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний рост ВВП за первый квартал – 7,1%.Рост экспорта в марте 2023 года был 32,9%, а за первый квартал – 24,7%.Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года выросли на 102% и составили 795,4 миллиона долларов. Это на 37,5% больше данных 2019 года, когда в стране был пик туризма. А число визитов международных путешественников еще даже не достигло рекордного допандемийного показателя. В январе-марте 2023 года эта цифра составила 1,2 миллиона, то есть показатель восстановлен только на 74,7% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Если же сравнивать с данными 2022 года, то число визитов международных путешественников увеличилось на 109,6%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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