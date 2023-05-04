https://sputnik-georgia.ru/20230504/novaya-politicheskaya-gruppa-poyavitsya-v-parlamente-gruzii-277348771.html

Новая политическая группа появится в парламенте Грузии

Новая политическая группа появится в парламенте Грузии

Политическую группу создают депутаты, отколовшиеся от партии, в свое время созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T16:55+0400

2023-05-04T16:55+0400

2023-05-04T17:06+0400

политика

грузия

новости

роман гоциридзе

хатия деканоидзе

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 4 май— Sputnik. Депутаты, покинувшие крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе, приняли решение создать политическую группу. Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.Политическая группа пока не определилась с названием, но решение будет принято в ближайшее время, отметил он.Перестройка политического ландшафта? В Грузии может появиться новая партия>>Ранее Деканоидзе не исключила создания в Грузии новой партии, при этом отметив, что она не видит среди будущих партнеров оппозиционную партию "Единое национальное движение", партию "Лело" или правящую силу "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы – первые выборы в стране по полностью пропорциональной системе. На сегодняшний день, по опросам общественного мнения, шансы преодолеть проходной барьер в 5% есть только у "Грузинской мечты" и "Нацдвижения", однако при этом в стране высок процент людей, которым не нравится ни одна из существующих в Грузии политических партий. Расклад крупных политических сил в Грузии остается неизменным с 2011 года, только снижение проходного барьера к выборам 2020 года позволило разнообразить состав парламента Грузии мелкими партиями, однако прошедшие в парламент эти политические силы так и не смогли увеличить свой рейтинг за три года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, роман гоциридзе, хатия деканоидзе, парламент грузии