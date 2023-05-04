https://sputnik-georgia.ru/20230504/vino-i-regbi---v-gruzii-reshili-obedinit-dva-natsionalnykh-simvola-277354305.html

Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа

Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа

В целях популяризации грузинского вина и грузинского регби будут проведены совместные мероприятия до и во время чемпионата мира 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T19:32+0400

2023-05-04T19:32+0400

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грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Кубок мира по регби во Франции станет площадкой для популяризации грузинского вина, соответствующий меморандум подписали Национальное агентство вина Грузии и Союз регби. Меморандум о сотрудничестве ставит перед собой целью продвижение грузинского вина и грузинского регби как в нашей стране, так и за ее пределами. "Грузия – родина вина. Соответственно, следует подчеркнуть, что для грузин вино является частью грузинской культуры, самобытности, традиций и истории. Регби, со своей стороны, безусловно, выражает боевой дух и характер грузин. Исходя из этого, думаю, что указанный меморандум принесет существенные результаты в обоих направлениях", – рассказал глава Агентства вина Леван Мехузла. Грузинские вина вышли на второе место по импорту на российский рынок >>Как отметил генеральный директор Союза регби Иосиф Ткемаладзе, количество любителей регби в мире составляет примерно 1,2 миллиарда человек. "С нашей победой мы обрели доверие, мы одиннадцатые, и у нас еще больше амбиций. С таким высоким доверием мы хотим предложить всему миру грузинскую продукцию, в первую очередь грузинское вино", – сказал Ткемаладзе. В целях популяризации грузинского вина и грузинского регби будут проведены совместные мероприятия до и во время чемпионата. В городах Франции, где запланированы сборы сборной Грузии, состоятся презентации-дегустации грузинского вина, организованы презентации древней истории и традиций грузинского спорта, состоится концерт. Сборная Грузии по регби улучшила позицию в мировом рейтинге >>Согласно меморандуму, после завершения чемпионата мира по регби мероприятия подобного формата станут частью всех крупных международных турниров, в которых примут участие борджгалоснеби. Чемпионат мира по регби 2023 пройдет с 8 сентября по 28 октября 2023 года во Франции. Перед стартом Кубка мира "Лелос" летом проведут три тест-матча: На чемпионате мира сборная Грузии сыграет в группе С со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, экономика, регби, сборная грузии по регби, национальное агентство вина, грузинское вино