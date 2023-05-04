https://sputnik-georgia.ru/20230504/vino-i-regbi---v-gruzii-reshili-obedinit-dva-natsionalnykh-simvola-277354305.html
Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа
Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа
В целях популяризации грузинского вина и грузинского регби будут проведены совместные мероприятия до и во время чемпионата мира 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T19:32+0400
2023-05-04T19:32+0400
2023-05-04T20:20+0400
спорт
грузия
новости
экономика
регби
сборная грузии по регби
национальное агентство вина
грузинское вино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272151594_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9d6feb44e6a89e9f5b3126c497fb5d23.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Кубок мира по регби во Франции станет площадкой для популяризации грузинского вина, соответствующий меморандум подписали Национальное агентство вина Грузии и Союз регби. Меморандум о сотрудничестве ставит перед собой целью продвижение грузинского вина и грузинского регби как в нашей стране, так и за ее пределами. "Грузия – родина вина. Соответственно, следует подчеркнуть, что для грузин вино является частью грузинской культуры, самобытности, традиций и истории. Регби, со своей стороны, безусловно, выражает боевой дух и характер грузин. Исходя из этого, думаю, что указанный меморандум принесет существенные результаты в обоих направлениях", – рассказал глава Агентства вина Леван Мехузла. Грузинские вина вышли на второе место по импорту на российский рынок >>Как отметил генеральный директор Союза регби Иосиф Ткемаладзе, количество любителей регби в мире составляет примерно 1,2 миллиарда человек. "С нашей победой мы обрели доверие, мы одиннадцатые, и у нас еще больше амбиций. С таким высоким доверием мы хотим предложить всему миру грузинскую продукцию, в первую очередь грузинское вино", – сказал Ткемаладзе. В целях популяризации грузинского вина и грузинского регби будут проведены совместные мероприятия до и во время чемпионата. В городах Франции, где запланированы сборы сборной Грузии, состоятся презентации-дегустации грузинского вина, организованы презентации древней истории и традиций грузинского спорта, состоится концерт. Сборная Грузии по регби улучшила позицию в мировом рейтинге >>Согласно меморандуму, после завершения чемпионата мира по регби мероприятия подобного формата станут частью всех крупных международных турниров, в которых примут участие борджгалоснеби. Чемпионат мира по регби 2023 пройдет с 8 сентября по 28 октября 2023 года во Франции. Перед стартом Кубка мира "Лелос" летом проведут три тест-матча: На чемпионате мира сборная Грузии сыграет в группе С со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272151594_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b08f96e1508da7503dcb571a8d1d3ed.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, экономика, регби, сборная грузии по регби, национальное агентство вина, грузинское вино
спорт, грузия, новости, экономика, регби, сборная грузии по регби, национальное агентство вина, грузинское вино
Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа
19:32 04.05.2023 (обновлено: 20:20 04.05.2023)
В целях популяризации грузинского вина и грузинского регби будут проведены совместные мероприятия до и во время чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Кубок мира по регби во Франции станет площадкой для популяризации грузинского вина, соответствующий меморандум подписали Национальное агентство вина Грузии и Союз регби.
Меморандум о сотрудничестве ставит перед собой целью продвижение грузинского вина и грузинского регби как в нашей стране, так и за ее пределами.
"Грузия – родина вина. Соответственно, следует подчеркнуть, что для грузин вино является частью грузинской культуры, самобытности, традиций и истории. Регби, со своей стороны, безусловно, выражает боевой дух и характер грузин. Исходя из этого, думаю, что указанный меморандум принесет существенные результаты в обоих направлениях", – рассказал глава Агентства вина Леван Мехузла.
Как отметил генеральный директор Союза регби Иосиф Ткемаладзе, количество любителей регби в мире составляет примерно 1,2 миллиарда человек.
"С нашей победой мы обрели доверие, мы одиннадцатые, и у нас еще больше амбиций. С таким высоким доверием мы хотим предложить всему миру грузинскую продукцию, в первую очередь грузинское вино", – сказал Ткемаладзе.
В целях популяризации грузинского вина и грузинского регби будут проведены совместные мероприятия до и во время чемпионата. В городах Франции, где запланированы сборы сборной Грузии, состоятся презентации-дегустации грузинского вина, организованы презентации древней истории и традиций грузинского спорта, состоится концерт.
Согласно меморандуму, после завершения чемпионата мира по регби мероприятия подобного формата станут частью всех крупных международных турниров, в которых примут участие борджгалоснеби.
Чемпионат мира по регби 2023 пройдет с 8 сентября по 28 октября 2023 года во Франции.
Перед стартом Кубка мира "Лелос" летом проведут три тест-матча:
12 августа. Тбилиси. Грузия - Румыния
19 августа. Тбилиси. Грузия - США
26 августа. Эдинбург. Шотландия - Грузия.
На чемпионате мира сборная Грузии сыграет в группе С со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии.