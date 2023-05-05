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https://sputnik-georgia.ru/20230505/analitiki-prognoziruyut-smyagcheniya-monetarnoy-politiki-v-gruzii-na-sleduyuschey-nedele-277360839.html
Аналитики прогнозируют смягчение монетарной политики в Грузии на следующей неделе
Аналитики прогнозируют смягчение монетарной политики в Грузии на следующей неделе
Ставка рефинансирования снизиться на 0,5 процентных пункта и составит 10,5%, считает банкир 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T09:01+0400
2023-05-05T09:10+0400
грузия
новости
экономика
ставка рефинансирования
национальный банк грузии
tbc bank
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ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. Ведущие экономисты ожидают снижения ставки рефинансирования Национальным банком Грузии на следующей неделе. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. "Что касается денежно-кредитной политики, возникает вопрос, как принимаются решения, исходя из прогноза инфляции или текущей инфляции. Точнее, вопрос в том, что ставка будет снижаться, когда у нас будет низкий прогноз инфляции или когда инфляция уже будет снижаться. Я думаю, что оба аргумента уже есть. И есть еще больше аргументов для того, чтобы начать снижать ставку, и, скорее всего, комитет снизит ставку", – сказал главный экономист TBC Capital Ираклий Надарая в эфире Первого канала. Время пришло – в Грузии заговорили о смягчении монетарной политики &gt;&gt;При этом он отметил, что в течение последних трех месяцев фиксировалась месячная дефляция, а до этого месячная инфляция была очень близка к целевому показателю. Кроме того, по его словам, на цены влияет и укрепившийся курс лари. В тоже время TBC Capital отмечает, что укрепление курса лари обусловлено не только большим притоком валюты, но и улучшением настроений, связанных с тенденцией к укреплению лари, а также в какой-то мере сезонными ожиданиями укрепления лари. По прогнозу гендиректора TBC bank Вахтанга Буцхрикидзе, ставка рефинансирования снизиться на 0,5 процентных пункта и составит 10,5%. Вице-президент Нацбанка Грузии: наступило время накапливать резервы &gt;&gt;Между тем за неделю до заседания вице-президент Нацбанка Грузии Папуна Лежава заявил, что на данный момент инфляционные ожидания Нацбанка остались неизменными. " Мы говорили, что со второй половины года можно будет начать смягчение монетарной политики. Мы даже не обсуждали этот вопрос на предыдущих комиссиях, потому что риск все равно был высок. На следующем комитете у нас обязательно будет активное обсуждение в сторону снижения ставки рефинансирования, однако мы не можем вам заранее сказать, какое решение мы примем в связи с этим", – сказал Лежава. По его словам, текущая инфляция снижается и приближается к целевому показателю, хотя по-прежнему во многом обусловлена внешними факторами. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики, а в последние несколько месяцев оставляет ставку рефинансирования в размере 11%. Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учитывает сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции. Ранее Нацбанк заявлял, что смягчение монетарной политики станет возможно после того, как начнет снижаться давление местных факторов на инфляцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ставка рефинансирования, национальный банк грузии, tbc bank
грузия, новости, экономика, ставка рефинансирования, национальный банк грузии, tbc bank

Аналитики прогнозируют смягчение монетарной политики в Грузии на следующей неделе

09:01 05.05.2023 (обновлено: 09:10 05.05.2023)
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ставка рефинансирования снизиться на 0,5 процентных пункта и составит 10,5%, считает банкир
ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. Ведущие экономисты ожидают снижения ставки рефинансирования Национальным банком Грузии на следующей неделе.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"Что касается денежно-кредитной политики, возникает вопрос, как принимаются решения, исходя из прогноза инфляции или текущей инфляции. Точнее, вопрос в том, что ставка будет снижаться, когда у нас будет низкий прогноз инфляции или когда инфляция уже будет снижаться. Я думаю, что оба аргумента уже есть. И есть еще больше аргументов для того, чтобы начать снижать ставку, и, скорее всего, комитет снизит ставку", – сказал главный экономист TBC Capital Ираклий Надарая в эфире Первого канала.
Время пришло – в Грузии заговорили о смягчении монетарной политики >>
При этом он отметил, что в течение последних трех месяцев фиксировалась месячная дефляция, а до этого месячная инфляция была очень близка к целевому показателю. Кроме того, по его словам, на цены влияет и укрепившийся курс лари.
В тоже время TBC Capital отмечает, что укрепление курса лари обусловлено не только большим притоком валюты, но и улучшением настроений, связанных с тенденцией к укреплению лари, а также в какой-то мере сезонными ожиданиями укрепления лари.
По прогнозу гендиректора TBC bank Вахтанга Буцхрикидзе, ставка рефинансирования снизиться на 0,5 процентных пункта и составит 10,5%.
Вице-президент Нацбанка Грузии: наступило время накапливать резервы >>
Между тем за неделю до заседания вице-президент Нацбанка Грузии Папуна Лежава заявил, что на данный момент инфляционные ожидания Нацбанка остались неизменными.
" Мы говорили, что со второй половины года можно будет начать смягчение монетарной политики. Мы даже не обсуждали этот вопрос на предыдущих комиссиях, потому что риск все равно был высок. На следующем комитете у нас обязательно будет активное обсуждение в сторону снижения ставки рефинансирования, однако мы не можем вам заранее сказать, какое решение мы примем в связи с этим", – сказал Лежава.
По его словам, текущая инфляция снижается и приближается к целевому показателю, хотя по-прежнему во многом обусловлена внешними факторами.

"Что касается внутренних факторов, то годовая инфляция выше целевого показателя и составляет шесть процентов. Внутренняя инфляция также имеет тенденцию к снижению, хотя мы должны сделать так, чтобы эта тенденция была необратимой и чтобы не было риска ее разворота вспять", – сказал Лежава.

Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики, а в последние несколько месяцев оставляет ставку рефинансирования в размере 11%.
Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учитывает сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции.
Ранее Нацбанк заявлял, что смягчение монетарной политики станет возможно после того, как начнет снижаться давление местных факторов на инфляцию.
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