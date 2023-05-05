https://sputnik-georgia.ru/20230505/chto-obsudil-premer-gruzii-s-glavoy-missii-mvf-277387503.html

Что обсудил премьер Грузии с главой миссии МВФ?

Что обсудил премьер Грузии с главой миссии МВФ?

После кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Грузия продемонстрировала уверенный экономический подъем, и, несмотря на глобальные вызовы, указанная динамика... 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T21:39+0400

2023-05-05T21:39+0400

2023-05-05T21:39+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

международный валютный фонд

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Текущую экономическую ситуацию в Грузии премьер Ираклий Гарибашвили обсудил в ходе встречи с главой миссии Департамента Средней и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джеймсом Джоном в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. В 2021-2022 гг. рост ВВП в стране был двузначным. На встрече было отмечено, что после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Грузия продемонстрировала уверенный экономический подъем, и, несмотря на глобальные вызовы, указанная динамика сохраняется. Экономическая политика государства приносит результаты – власти Грузии о прогнозе МВФ >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в первом квартале – 7,2%. Кроме того, во время встречи с главой миссии МВФ Гарибашвили, обсуждая текущую программу Международного валютного фонда, подчеркнул ее важность. Глава правительства поблагодарил Джеймса Джона за твердую поддержку Фонда на пути структурных, финансовых и экономических реформ в Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что страна по-прежнему верна реформам. МВФ не изменил прогноз по росту экономики Грузии >>Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Фонд уже выделил Грузии 70 миллионов долларов. Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине. Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, международный валютный фонд