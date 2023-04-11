https://sputnik-georgia.ru/20230411/mvf-ne-izmenil-prognoz-po-rostu-ekonomiki-gruzii-276638646.html

МВФ не изменил прогноз по росту экономики Грузии

МВФ не изменил прогноз по росту экономики Грузии

По прогнозам МВФ, уровень инфляции в 2023 году будет выше целевого показателя (3%) и составит 5,9% 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T19:43+0400

2023-04-11T19:43+0400

2023-04-11T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%, говорится в докладе Фонда World Economic Outlook, April 2023.По сравнению с январской оценкой прогноз роста экономики Грузии не изменился.При этом, по прогнозам МВФ, уровень инфляции в 2023 году будет выше целевого показателя (3%) и составит 5,9%. Предыдущий прогноз составлял 6%.Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии >>Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году у Нацбанка Грузии. Между тем в бюджете экономический рост в этом году прогнозируется на уровне 5%.Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний, прогнозируемый в 2022 году, экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования.Прогноз роста экономики в миреВ докладе Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что развитые экономики мира в 2023 году столкнутся с особенно выраженным замедлением темпов роста ВВП по сравнению с 2022 годом, до 1,3% с 2,7%."Развитые экономики, как ожидается, увидят особенно выраженное замедление роста с 2,7% в 2022 году до 1,3% в 2023 году", – говорится в документе организации.При этом темпы роста потребительских цен в мире в 2023 году составят 7%, а в 2024 году – 4,9%.И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство >>Как отмечается в докладе МВФ, на столь "слабые" темпы роста оказывают влияние меры по борьбе с инфляцией, ухудшение финансовых условий, продолжение конфликта на Украине, а также рост экономической фрагментации.В 2024 году МВФ ожидает роста ВВП развитых экономик на 1,4%.Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, одновременно ухудшив ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%.По итогам 2022 года МВФ оценил сокращение ВВП России в 2,1%, что совпадает с оценкой Росстата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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