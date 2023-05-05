https://sputnik-georgia.ru/20230505/deputat-ot-gruzinskoy-mechty-lishitsya-mandata-277372873.html

Депутат от "Грузинской мечты" лишится мандата

Депутат от "Грузинской мечты" лишится мандата

На сегодняшний день у "Грузинской мечты" 74 депутата в парламенте 05.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Менагаришвили досрочно покинет законодательный орган и займется популяризацией грузинского языка.В четверг министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари назначил Менагаришвили консультантом по направлению исследования, развития и популяризации государственного языка.В последние годы Менагаришвили была заместителем председателя парламентского комитета образования и науки, курировала направление государственного языка.Вопрос лишения Менагаришвили депутатских полномочий внесен в повестку дня заседания парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам 8 мая.Менагаришвили попала в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно, ее место в законодательном органе займет следующий из списка.Премьер Грузии уверен в успехе нового министра образования>>На данный момент парламентское большинство представлено в законодательном органе страны 83 депутатами. Из них в фракцию "Грузинская мечта" входят 74 депутата.Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов.В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа".Однако, несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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