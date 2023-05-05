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Укрепление лари невыгодно – позиция экспортеров в Грузии
Укрепление лари невыгодно – позиция экспортеров в Грузии
Экспорт за первый квартал составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T23:41+0400
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2023-05-06T00:29+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Укрепление лари негативно скажется на экспорте грузинской продукции, так как продукция подорожает, заявил глава Ассоциации фруктов и овощей Вахтанг Бежиташвили. С начала 2023 года курс национальной валюты, лари, укрепился на 7,4%. При этом курс приблизился к показателям 2018 года. По его словам, проблемы с выходом на зарубежный рынок ждут и другую продукцию, так как цена в долларах на нее будет выше и она не будет конкурентоспособной. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). При этом экспорт за указанный период составил примерно 1,5 миллиарда долларов. Это на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года. Лари укрепляется, а цены в Грузии почти те же – Чкония назвал причину >>Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-марте 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 333,9%, табачных изделий – на 241,3%, спиртных напитков – на 72,7%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 48,9%, азотных удобрений – на 27,9%, медных руд и концентратов – на 24,1%, а также минеральной и пресной воды – на 20,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Укрепление лари невыгодно – позиция экспортеров в Грузии
23:41 05.05.2023 (обновлено: 00:29 06.05.2023)
Экспорт за первый квартал составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Укрепление лари негативно скажется на экспорте грузинской продукции, так как продукция подорожает, заявил глава Ассоциации фруктов и овощей Вахтанг Бежиташвили.
С начала 2023 года курс национальной валюты, лари, укрепился на 7,4%. При этом курс приблизился к показателям 2018 года.
"Сокращение уже налицо. К примеру, показатель экспорта яблок уже снизился почти наполовину и продолжает снижаться. Уже можно сказать, что, если не продать продукт на местном рынке, его реализация будет сложной", – сказал Бежиташвили в эфире радио "Коммерсант".
По его словам, проблемы с выходом на зарубежный рынок ждут и другую продукцию, так как цена в долларах на нее будет выше и она не будет конкурентоспособной.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
При этом экспорт за указанный период составил примерно 1,5 миллиарда долларов. Это на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года.
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
В январе-марте 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 333,9%, табачных изделий – на 241,3%, спиртных напитков – на 72,7%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 48,9%, азотных удобрений – на 27,9%, медных руд и концентратов – на 24,1%, а также минеральной и пресной воды – на 20,2%.