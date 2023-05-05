https://sputnik-georgia.ru/20230505/dlya-eksporta-eto-plokho---kak-gruzinskie-kompanii-reagiruyut-na-ukreplenie-lari-277389851.html

Укрепление лари невыгодно – позиция экспортеров в Грузии

Укрепление лари невыгодно – позиция экспортеров в Грузии

Экспорт за первый квартал составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T23:41+0400

2023-05-05T23:41+0400

2023-05-06T00:29+0400

грузия

экономика

новости

лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067811_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_a9c00b39b82237ff6d5969835fedf95e.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Укрепление лари негативно скажется на экспорте грузинской продукции, так как продукция подорожает, заявил глава Ассоциации фруктов и овощей Вахтанг Бежиташвили. С начала 2023 года курс национальной валюты, лари, укрепился на 7,4%. При этом курс приблизился к показателям 2018 года. По его словам, проблемы с выходом на зарубежный рынок ждут и другую продукцию, так как цена в долларах на нее будет выше и она не будет конкурентоспособной. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). При этом экспорт за указанный период составил примерно 1,5 миллиарда долларов. Это на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года. Лари укрепляется, а цены в Грузии почти те же – Чкония назвал причину >>Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-марте 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 333,9%, табачных изделий – на 241,3%, спиртных напитков – на 72,7%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 48,9%, азотных удобрений – на 27,9%, медных руд и концентратов – на 24,1%, а также минеральной и пресной воды – на 20,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии