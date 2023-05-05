https://sputnik-georgia.ru/20230505/gruzino-rossiyskaya-ekspertnaya-vstrecha-proshla-v-tbilisi-277380433.html

Грузино-российская экспертная встреча прошла в Тбилиси

Грузино-российская экспертная встреча прошла в Тбилиси

Мероприятие было организовано Фондом Горчакова совместно с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова. 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T17:14+0400

2023-05-05T17:14+0400

2023-05-05T17:30+0400

грузино-российские отношения

грузия

россия

александр русецкий

дмитрий лорткипанидзе

фонд горчакова

арчил сихарулидзе

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Перспективы развития грузино-российских отношений обсудили специалисты в сфере политологии, международных отношений и истории в ходе двухдневной экспертной дискуссии в Тбилиси, организованной Фондом Горчакова совместно с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). "В настоящий момент и в Грузии, и во всем мире происходят значительные перемены, турбулентность в регионе повышается. На этом фоне стабилизация и расширение тех связей, которые были установлены между нашими странами, особенно ценны", – заявил директор Грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. Исполнительный директор Фонда Горчакова Леонид Драчевский в своем приветственном слове отметил, что на повестке сегодняшнего дня стоят два важнейших вопроса: отмена визового режима для граждан Грузии и восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. По его словам, решение этих вопросов станут серьезным шагом на пути углубления отношений двух стран. "Несмотря на тяжелое глобальное положение, свет в конце туннеля существует, особенно в грузино-российских отношениях. Западные страны заставляют Тбилиси проводить крайне конфронтационный путь, действовать не в собственных интересах, а в интересах глобального Запада", – заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, сейчас настал момент истины – современные обстоятельства могут создать предпосылки для укрепления двусторонних отношений Москвы и Тбилиси.Тему глобального противостояния продолжил политолог, ассоциированный профессор Кавказского международного университета, заведующий лабораторией геополитического моделирования Александр Русецкий. Русецкий считает, что у Грузии сейчас есть великолепная возможность позитивного воздействия на геополитическую ситуацию как в регионе, так и на глобальном уровне. "Когда мы говорим о ядерной угрозе и о применении оружия массового уничтожения при эскалации политического противостояния, необходимо подумать над созданием безъядерной зоны безопасности на Кавказе и "островков" для системного обеспечения международных переговорных процессов", – сказал Русецкий. По словам политолога, Грузия может выступить именно в роли технического фасилитатора. Экс-депутат рассказал, в чем уникальность отношений Грузии и России>>По мнению руководителя Центра постсоветских исследований, заведующего сектором теории политики ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Эдуарда Соловьева, экономические отношения двух стран переживают определенный расцвет. "Двусторонние экономические отношения в последнее время развиваются весьма динамично благодаря очень взвешенной, рациональной политике грузинских властей и она, безусловно, достигает успеха", – заявил Соловьев. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%. Что касается первого квартала 2023 года, товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос 61%. Фактор "мягкой силы" Во второй день встречи эксперты обсуждали фактор "мягкой силы" в современных международных отношениях. Было подчеркнуто, что и Россия, и Грузия представляют собой совершенно самостоятельные культурные общности, внутри которых очень часто навязанные Западом идеологии, теории и идеи терпят неудачу. "Сегодня "hard power" отходит на задний план, все чаще используется "soft power", идейный компонент. Идет борьба за умы и сердца людей по всему миру. "Американская мечта" уже не такая яркая, ее доминирующие позиции пошатнулись", – заявил политолог Арчил Сихарулидзе. Грузия должна действовать в своих интересах – политик>>По его словам, именно поэтому России и Грузии крайне важно понимать, что они могут продвигать и чем заинтересовать людей. Дискуссионная часть мероприятия завершилась выступлением Дмитрия Трофимова, главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарской Конфедерации в Тбилиси. Дипломат отметил интенсификацию двусторонних связей и проанализировал перспективы их углубления. Грузино-российская экспертная встреча стала первой в этом году площадкой для открытого диалога научного сообщества двух стран. В 2023 году Фонд Горчакова совместно с Центром Примакова планирует провести ряд других мероприятий, направленных на углубление двустороннего взаимодействия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, грузия, россия, александр русецкий, дмитрий лорткипанидзе, фонд горчакова, арчил сихарулидзе