https://sputnik-georgia.ru/20230505/gruzino-rossiyskaya-ekspertnaya-vstrecha-proshla-v-tbilisi-277380433.html
Грузино-российская экспертная встреча прошла в Тбилиси
Грузино-российская экспертная встреча прошла в Тбилиси
Мероприятие было организовано Фондом Горчакова совместно с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова. 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T17:14+0400
2023-05-05T17:14+0400
2023-05-05T17:30+0400
грузино-российские отношения
грузия
россия
александр русецкий
дмитрий лорткипанидзе
фонд горчакова
арчил сихарулидзе
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Перспективы развития грузино-российских отношений обсудили специалисты в сфере политологии, международных отношений и истории в ходе двухдневной экспертной дискуссии в Тбилиси, организованной Фондом Горчакова совместно с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). "В настоящий момент и в Грузии, и во всем мире происходят значительные перемены, турбулентность в регионе повышается. На этом фоне стабилизация и расширение тех связей, которые были установлены между нашими странами, особенно ценны", – заявил директор Грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. Исполнительный директор Фонда Горчакова Леонид Драчевский в своем приветственном слове отметил, что на повестке сегодняшнего дня стоят два важнейших вопроса: отмена визового режима для граждан Грузии и восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. По его словам, решение этих вопросов станут серьезным шагом на пути углубления отношений двух стран. "Несмотря на тяжелое глобальное положение, свет в конце туннеля существует, особенно в грузино-российских отношениях. Западные страны заставляют Тбилиси проводить крайне конфронтационный путь, действовать не в собственных интересах, а в интересах глобального Запада", – заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, сейчас настал момент истины – современные обстоятельства могут создать предпосылки для укрепления двусторонних отношений Москвы и Тбилиси.Тему глобального противостояния продолжил политолог, ассоциированный профессор Кавказского международного университета, заведующий лабораторией геополитического моделирования Александр Русецкий. Русецкий считает, что у Грузии сейчас есть великолепная возможность позитивного воздействия на геополитическую ситуацию как в регионе, так и на глобальном уровне. "Когда мы говорим о ядерной угрозе и о применении оружия массового уничтожения при эскалации политического противостояния, необходимо подумать над созданием безъядерной зоны безопасности на Кавказе и "островков" для системного обеспечения международных переговорных процессов", – сказал Русецкий. По словам политолога, Грузия может выступить именно в роли технического фасилитатора. Экс-депутат рассказал, в чем уникальность отношений Грузии и России>>По мнению руководителя Центра постсоветских исследований, заведующего сектором теории политики ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Эдуарда Соловьева, экономические отношения двух стран переживают определенный расцвет. "Двусторонние экономические отношения в последнее время развиваются весьма динамично благодаря очень взвешенной, рациональной политике грузинских властей и она, безусловно, достигает успеха", – заявил Соловьев. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%. Что касается первого квартала 2023 года, товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос 61%. Фактор "мягкой силы" Во второй день встречи эксперты обсуждали фактор "мягкой силы" в современных международных отношениях. Было подчеркнуто, что и Россия, и Грузия представляют собой совершенно самостоятельные культурные общности, внутри которых очень часто навязанные Западом идеологии, теории и идеи терпят неудачу. "Сегодня "hard power" отходит на задний план, все чаще используется "soft power", идейный компонент. Идет борьба за умы и сердца людей по всему миру. "Американская мечта" уже не такая яркая, ее доминирующие позиции пошатнулись", – заявил политолог Арчил Сихарулидзе. Грузия должна действовать в своих интересах – политик>>По его словам, именно поэтому России и Грузии крайне важно понимать, что они могут продвигать и чем заинтересовать людей. Дискуссионная часть мероприятия завершилась выступлением Дмитрия Трофимова, главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарской Конфедерации в Тбилиси. Дипломат отметил интенсификацию двусторонних связей и проанализировал перспективы их углубления. Грузино-российская экспертная встреча стала первой в этом году площадкой для открытого диалога научного сообщества двух стран. В 2023 году Фонд Горчакова совместно с Центром Примакова планирует провести ряд других мероприятий, направленных на углубление двустороннего взаимодействия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-российские отношения, грузия, россия, александр русецкий, дмитрий лорткипанидзе, фонд горчакова, арчил сихарулидзе
грузино-российские отношения, грузия, россия, александр русецкий, дмитрий лорткипанидзе, фонд горчакова, арчил сихарулидзе
Грузино-российская экспертная встреча прошла в Тбилиси
17:14 05.05.2023 (обновлено: 17:30 05.05.2023)
Мероприятие было организовано Фондом Горчакова совместно с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова.
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Перспективы развития грузино-российских отношений обсудили специалисты в сфере политологии, международных отношений и истории в ходе двухдневной экспертной дискуссии в Тбилиси, организованной Фондом Горчакова совместно с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"В настоящий момент и в Грузии, и во всем мире происходят значительные перемены, турбулентность в регионе повышается. На этом фоне стабилизация и расширение тех связей, которые были установлены между нашими странами, особенно ценны", – заявил директор Грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.
Исполнительный директор Фонда Горчакова Леонид Драчевский в своем приветственном слове отметил, что на повестке сегодняшнего дня стоят два важнейших вопроса: отмена визового режима для граждан Грузии и восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
По его словам, решение этих вопросов станут серьезным шагом на пути углубления отношений двух стран.
"Несмотря на тяжелое глобальное положение, свет в конце туннеля существует, особенно в грузино-российских отношениях. Западные страны заставляют Тбилиси проводить крайне конфронтационный путь, действовать не в собственных интересах, а в интересах глобального Запада", – заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
По его словам, сейчас настал момент истины – современные обстоятельства могут создать предпосылки для укрепления двусторонних отношений Москвы и Тбилиси.
Тему глобального противостояния продолжил политолог, ассоциированный профессор Кавказского международного университета, заведующий лабораторией геополитического моделирования Александр Русецкий.
Русецкий считает, что у Грузии сейчас есть великолепная возможность позитивного воздействия на геополитическую ситуацию как в регионе, так и на глобальном уровне.
"Когда мы говорим о ядерной угрозе и о применении оружия массового уничтожения при эскалации политического противостояния, необходимо подумать над созданием безъядерной зоны безопасности на Кавказе и "островков" для системного обеспечения международных переговорных процессов", – сказал Русецкий.
По словам политолога, Грузия может выступить именно в роли технического фасилитатора.
По мнению руководителя Центра постсоветских исследований, заведующего сектором теории политики ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Эдуарда Соловьева, экономические отношения двух стран переживают определенный расцвет.
"Двусторонние экономические отношения в последнее время развиваются весьма динамично благодаря очень взвешенной, рациональной политике грузинских властей и она, безусловно, достигает успеха", – заявил Соловьев.
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.
Что касается первого квартала 2023 года, товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос 61%.
Фактор "мягкой силы"
Во второй день встречи эксперты обсуждали фактор "мягкой силы" в современных международных отношениях. Было подчеркнуто, что и Россия, и Грузия представляют собой совершенно самостоятельные культурные общности, внутри которых очень часто навязанные Западом идеологии, теории и идеи терпят неудачу.
"Сегодня "hard power" отходит на задний план, все чаще используется "soft power", идейный компонент. Идет борьба за умы и сердца людей по всему миру. "Американская мечта" уже не такая яркая, ее доминирующие позиции пошатнулись", – заявил политолог Арчил Сихарулидзе.
По его словам, именно поэтому России и Грузии крайне важно понимать, что они могут продвигать и чем заинтересовать людей.
Дискуссионная часть мероприятия завершилась выступлением Дмитрия Трофимова, главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарской Конфедерации в Тбилиси. Дипломат отметил интенсификацию двусторонних связей и проанализировал перспективы их углубления.
Грузино-российская экспертная встреча стала первой в этом году площадкой для открытого диалога научного сообщества двух стран. В 2023 году Фонд Горчакова совместно с Центром Примакова планирует провести ряд других мероприятий, направленных на углубление двустороннего взаимодействия.