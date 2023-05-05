https://sputnik-georgia.ru/20230505/gruziya-i-koreya-mogut-nachat-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-v-2023-godu-277376312.html

Грузия и Корея могут начать переговоры о свободной торговле в 2023 году

Грузия и Корея могут начать переговоры о свободной торговле в 2023 году

Переговоры по соглашению о поощрении и защите инвестиций между странами уже ведутся, заявил замминистра 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T16:26+0400

2023-05-05T16:26+0400

2023-05-05T16:36+0400

экономика

новости

грузия

геннадий арвеладзе

южная корея

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правительство Грузии надеется начать переговоры по Соглашению о свободной торговле с Кореей в 2023 году, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, находящийся с рабочим визитом в Корее в составе правительственной делегации Грузии. Страны подписали совместную декларацию о завершении исследования целесообразности договора о свободной торговле между странами в ноябре 2022 года, которое показало, что соглашение принесет значительную выгоду и Грузии, и Корее. По его словам, это увеличит не только товарооборот, но и положительно повлияет на сотрудничество в сфере инвестиций. Замминистра назвал важным тот факт, что вопрос обсуждался на встрече высокого уровня правительственной делегации Грузии с вице-премьером Кореи Чу Ген Хо. По словам Арвеладзе, переговоры по соглашению о поощрении и защите инвестиций между странами уже ведутся. Грузия и Корея углубляют торговые связи >>Ранее пресс-служба Минэкономики заявило, что Грузия и Корея могут начать переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве (Economic Partnership Agreement) в текущем году. Арвеладзе встретился с и. о. гендиректора департамента политики свободной торговли министерства торговли, индустрии и энергетики Кореи 2 мая. Стороны обсудили документ об условиях переговоров, согласно которому соглашение будет охватывать либерализацию торговли как товарами, так и услугами, а также такие вопросы, как санитарные и фитосанитарные меры, техбарьеры в торговле, права интеллектуальной собственности, госзакупки и другое. Грузия и Корея продолжают переговоры по инвестиционному соглашению >>Документ также предполагает углубление экономического сотрудничества сторон в таких сферах, как энергетика, транспорт, информационные технологии, туризм, охрана окружающей среды и другое. По статистике, инвестиции из Кореи впервые были осуществлены в Грузию в 1997 году. С тех пор, включая 2021 год, объем инвестиций составил 209,5 миллиона долларов. В том числе в 2016-2021 годах объем инвестиций составил 128,9 миллиона долларов. Товарооборот между странами в январе-марте 2023 года составил 19,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, геннадий арвеладзе, южная корея, соглашение о свободной торговле