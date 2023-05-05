https://sputnik-georgia.ru/20230505/oppozitsiya-v-gruzii-provodit-nezdorovuyu-propagandu--mdinaradze-277381944.html

Оппозиция в Грузии проводит нездоровую пропаганду – Мдинарадзе

Оппозиция в Грузии проводит нездоровую пропаганду – Мдинарадзе

То, что не нравится 90% жителей Грузии, оппозиция называет западными ценностями, считает депутат 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T18:30+0400

2023-05-05T18:30+0400

2023-05-05T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Представители части грузинской оппозиции называют нездоровую пропаганду западной, тем самым плохо влияя на европейское дело Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Оппозиция обвинила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который накануне выступил на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии, в гомофобных заявлениях. Как заявила оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе, премьер путает между собой патриотизм, консерватизм и российские послания. К нездоровой пропаганде, по словам Мдинарадзе, относится и то, что от общественности скрывают выступление премьер-министра Грузии на актуальные и важные темы и пытаются представить Европу как авангард ЛГБТ-пропаганды. "Информация доминировала так: все национальное они называли русским, а нездоровую пропаганду называли западной, тем самым портят европейское дело", – подчеркнул Мдинарадзе. Премьер Грузии: мир больше не будет таким, как прежде>>По словам политика, именно это и является нездоровой пропагандой, ведь то, что не нравится 90% жителей страны, оппозиция называет западными ценностями."Они говорят, что (премьер – ред.) сделал антизападные заявления – если так мы называем наши национальные, традиционные ценности, то что мы таким образом говорим нашему населению, из которых более 90% имеют правильное представление в этом направлении? Оказывается, вам не нравится то, что является западным ", – отметил Мдинарадзе. Выступая на конференции в Будапеште, премьер заявил, что изменение глобального мирового порядка требует от государств глобального сотрудничества и единства. По его словам, силы для единства дают традиционные ценности, определяющие всю историю и культуру страны: вера, свобода, мир, достоинство, правда, равенство, святость семьи, уважение к традициям предков, родителям, любовь к родине и людям. Как отметил премьер, все вышеперечисленное можно свести к постулатам, предложенным Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым – мудрейшим и авторитетнейшим человеком, который говорит о трех главных принципах: Боге, Родине, Человеке. По словам Гарибашвили, эти ценности всегда были основой грузинской идентичности и объединяли народ. Именно благодаря этому древняя, но маленькая страна в сложной геополитической ситуации, находящаяся в эпицентре столкновения империй и цивилизаций, пережила этот шквал истории, уничтоживший не одну великую и могущественную империю, подчеркнул премьер-министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, венгрия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе