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Растет ли в Грузии преступность – ответ главы МВД
Растет ли в Грузии преступность – ответ главы МВД
В прошлом году впервые было зафиксировано 74 случая убийства, тогда как до 2012 года их было 300-330 в год, заявил министр 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В Грузии нет роста преступности, а число убийств сокращается с каждым годом, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури журналистам. Три попытки убийства в Тбилиси за последнюю неделю стали новым поводом для обвинения властей в потакании криминалу. Оппозиционные СМИ заговорили о росте преступности в стране. При этом он обвинил оппозиционные СМИ во лжи. "Кто вам сказал, что преступность выросла? Вы не можете обмануть людей и врать им. Есть цифры, которые есть у нас на сайте, откройте и посмотрите. Откуда вы взяли, что преступность выросла?", – сказал Гомелаури. Сексуальные преступления в Грузии: скольких наказали? >>Согласно данным МВД Грузии, число преступлений стало сокращаться с 2020 года, после пика в 2019 году, когда за год число преступлений приблизилось к 65 тысячам. В 2022 году в Грузии было зафиксировано 54,4 тысячи преступлений. При этом число убийств за последние пять лет ни разу не превысило отметки 100 за год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, статистика, убийство
грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, статистика, убийство
Растет ли в Грузии преступность – ответ главы МВД
20:49 05.05.2023 (обновлено: 21:05 05.05.2023)
В прошлом году впервые было зафиксировано 74 случая убийства, тогда как до 2012 года их было 300-330 в год, заявил министр
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В Грузии нет роста преступности, а число убийств сокращается с каждым годом, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури журналистам.
Три попытки убийства в Тбилиси за последнюю неделю стали новым поводом для обвинения властей в потакании криминалу. Оппозиционные СМИ заговорили о росте преступности в стране.
"Вы каждый год говорите, что преступность растет. К примеру, в прошлом году впервые было зафиксировано 74 случая убийства, тогда как до 2012 года их было 300-330 в год. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2022 году, когда было совершено 74 убийства, что действительно беспрецедентно для Грузии", – сказал Гомелаури.
При этом он обвинил оппозиционные СМИ во лжи.
"Кто вам сказал, что преступность выросла? Вы не можете обмануть людей и врать им. Есть цифры, которые есть у нас на сайте, откройте и посмотрите. Откуда вы взяли, что преступность выросла?", – сказал Гомелаури.
Согласно данным МВД Грузии, число преступлений стало сокращаться с 2020 года, после пика в 2019 году, когда за год число преступлений приблизилось к 65 тысячам. В 2022 году в Грузии было зафиксировано 54,4 тысячи преступлений.
При этом число убийств за последние пять лет ни разу не превысило отметки 100 за год.