https://sputnik-georgia.ru/20230505/sotrudnikam-gruzpatenta-uvelichili-zarplaty-za-schet-uvolennykh-nachalnikov-277353836.html
Сотрудникам "Грузпатента" увеличили зарплаты за счет уволенных начальников
Сотрудникам "Грузпатента" увеличили зарплаты за счет уволенных начальников
Практически каждый третий штатный сотрудник ведомства занимал руководящую должность, заявил глава организации 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T07:01+0400
2023-05-05T07:01+0400
2023-05-05T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Тринадцать сотрудников Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент" ("Грузпатент"), занимавших руководящие позиции, уволили в рамках реорганизации, говорится в сообщении на сайте ведомства. В результате реорганизации в "Сакпатенте" упразднены две должности начальника департамента, семь начальников управления, две должности заместителей начальника управления, а также должности заместителя председателя и советника председателя. В 2022 году Бюро госслужбы подготовило функциональный анализ, который показал, что управленческие должности искусственно увеличены и необходима реорганизация. По информации Гиоргадзе, практически каждый третий штатный сотрудник ведомства занимал руководящую должность. "Когда каждый третий человек в организации является начальником, невозможно принимать эффективные, быстрые решения и эффективно управлять организацией", – заявил он. Грузия знакомится с опытом Испании по охране географических наименований >>Гиоргадзе подчеркнул, что увольнения произошли при полном соблюдении и прозрачности трудового законодательства. Кроме того, занятые на одной и той же позиции, в основном речь о специалистах, получали разную заработную плату. Реорганизация и сэкономленные средства позволили увеличить зарплаты сотрудникам таким образом, чтобы на идентичных позициях все получали примерно одинаковый оклад. Речь идет о 57 сотрудниках. Права селекционеров в Грузии будут защищены >>До реорганизации в структуру Национального центра интеллектуальной собственности Грузии входило восемь департаментов, одна служба, 18 управлений и учебный центр. Всего в "Сакпатенте" работало 128 человек, в том числе 92 человека на должностях, определенных штатным расписанием, из них 30 человек занимали руководящие должности. У председателя ведомства было три заместителя и один советник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сакпатент
грузия, новости, экономика, сакпатент
Сотрудникам "Грузпатента" увеличили зарплаты за счет уволенных начальников
Практически каждый третий штатный сотрудник ведомства занимал руководящую должность, заявил глава организации
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Тринадцать сотрудников Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент" ("Грузпатент"), занимавших руководящие позиции, уволили в рамках реорганизации, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В результате реорганизации в "Сакпатенте" упразднены две должности начальника департамента, семь начальников управления, две должности заместителей начальника управления, а также должности заместителя председателя и советника председателя.
"В "Сакпатенте" была проведена реорганизация, в результате которой были упразднены искусственно созданные излишние менеджерские должности", – заявил председатель "Сакпатента" Сосо Гиоргадзе в эфире Первого канала.
В 2022 году Бюро госслужбы подготовило функциональный анализ, который показал, что управленческие должности искусственно увеличены и необходима реорганизация.
По информации Гиоргадзе, практически каждый третий штатный сотрудник ведомства занимал руководящую должность.
"Когда каждый третий человек в организации является начальником, невозможно принимать эффективные, быстрые решения и эффективно управлять организацией", – заявил он.
Гиоргадзе подчеркнул, что увольнения произошли при полном соблюдении и прозрачности трудового законодательства.
Кроме того, занятые на одной и той же позиции, в основном речь о специалистах, получали разную заработную плату. Реорганизация и сэкономленные средства позволили увеличить зарплаты сотрудникам таким образом, чтобы на идентичных позициях все получали примерно одинаковый оклад. Речь идет о 57 сотрудниках.
До реорганизации в структуру Национального центра интеллектуальной собственности Грузии входило восемь департаментов, одна служба, 18 управлений и учебный центр.
Всего в "Сакпатенте" работало 128 человек, в том числе 92 человека на должностях, определенных штатным расписанием, из них 30 человек занимали руководящие должности. У председателя ведомства было три заместителя и один советник.