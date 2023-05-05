https://sputnik-georgia.ru/20230505/spetsoperatsiya-v-tbilisi-istoriya-s-koll-tsentrami-prodolzhaetsya-277368647.html

Спецоперация в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается

Спецоперация в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается

Тема колл-центров стала актуальной в Грузии после скандального журналистского расследования BBC 05.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Полиция извлекла улики из здания в центре Тбилиси, где, по распространившейся информации, располагается колл-центр, сообщает телекомпания "Имеди".Полиция прибыла на место на основании анонимного звонка. Из здания, где полиция работала в течение нескольких часов, проводили следственные мероприятия, вынесли порядка 20 опечатанных пакетов.По информации грузинских СМИ, колл-центр принадлежит грузинскому оппозционному политику Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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