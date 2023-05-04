https://sputnik-georgia.ru/20230504/zachem-kezerashvili-sledstvennaya-komissiya-po-delu-s-koll-tsentrami---otvet-glavy-parlamenta-277339239.html
Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу с колл-центрами – ответ главы парламента
Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу с колл-центрами – ответ главы парламента
Министр обороны времен президентства Михаила Саакашвили стал фигурантом журналистского расследования ВВС о международной мошеннической схеме 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T11:50+0400
2023-05-04T11:50+0400
2023-05-04T12:06+0400
грузия
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шалва папуашвили
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георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили единственный, кто заинтересован в создании в парламенте временной следственной комиссии по вопросу т. н. колл-центров, чтобы заранее знать о ходе расследования, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Инициатором создания комиссии ранее выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" после обнародования скандального журналистского расследования британской вещательной корпорации ВВС. Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает ВВС, стоит Кезерашвили. Как сообщил председатель парламента, Грузия является одним из активных участников расследования, которое все еще проводится как в Грузии, так и в международном масштабе. Если посмотреть с политической точки зрения, то выставить все напоказ может быть в интересах правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но, как отметил Папуашвили, они хотят, чтобы расследование до конца прошло профессионально и своевременно были собраны улики.Скандал с колл-центрами: "Грузинская мечта" против создания следственной комиссии>>"Поэтому разглашать определенные вопросы раньше времени не в интересах следствия, а наоборот – разглашать их раньше времени в интересах Давида Кезерашвили", – отметил Папуашвили. По его словам, Кезерашвили использовал партию "За Грузию" как прикрытие для того, чтобы они выступили с инициативой создать следственную комиссию. ""Это интересный трюк и ход, что он использует эту партию для инициирования следственной комиссии. Я не знаю реально, что и как происходит, но по логике так видно", – отметил Папуашвили. Идею создания комиссии поддержала в том числе крупнейшая оппозиционная партия страны, основанная Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение", которую, по утверждению "Грузинской мечты", финансирует Кезерашвили. В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВСМежду тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Премьер предупредил европейских партнеров Грузии насчет Кезерашвили>> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта, bbc, давид кезерашвили, георгий гахария
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта, bbc, давид кезерашвили, георгий гахария
Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу с колл-центрами – ответ главы парламента
11:50 04.05.2023 (обновлено: 12:06 04.05.2023)
Министр обороны времен президентства Михаила Саакашвили стал фигурантом журналистского расследования ВВС о международной мошеннической схеме
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили единственный, кто заинтересован в создании в парламенте временной следственной комиссии по вопросу т. н. колл-центров, чтобы заранее знать о ходе расследования, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Инициатором создания комиссии ранее выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" после обнародования скандального журналистского расследования британской вещательной корпорации ВВС. Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает ВВС, стоит Кезерашвили.
Как сообщил председатель парламента, Грузия является одним из активных участников расследования, которое все еще проводится как в Грузии, так и в международном масштабе.
"Здесь в интересах государства, чтобы этот вопрос был расследован профессионально. С другой стороны, в том, чтобы как можно заранее стало известно, что содержится в материалах, заинтересован сам Кезерашвили", – заявил Папуашвили в эфире телеканала "Рустави 2".
Если посмотреть с политической точки зрения, то выставить все напоказ может быть в интересах правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но, как отметил Папуашвили, они хотят, чтобы расследование до конца прошло профессионально и своевременно были собраны улики.
"Поэтому разглашать определенные вопросы раньше времени не в интересах следствия, а наоборот – разглашать их раньше времени в интересах Давида Кезерашвили", – отметил Папуашвили.
По его словам, Кезерашвили использовал партию "За Грузию" как прикрытие для того, чтобы они выступили с инициативой создать следственную комиссию.
""Это интересный трюк и ход, что он использует эту партию для инициирования следственной комиссии. Я не знаю реально, что и как происходит, но по логике так видно", – отметил Папуашвили.
Идею создания комиссии поддержала в том числе крупнейшая оппозиционная партия страны, основанная Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение", которую, по утверждению "Грузинской мечты", финансирует Кезерашвили. В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
Данные прокуратуры Грузии
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование ВВС
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.