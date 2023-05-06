https://sputnik-georgia.ru/20230506/forbes-vogue-elle--predstaviteli-mirovykh-izdaniy-znakomyatsya-s-turpotentsialom-gruzii-277392330.html

Forbes, Vogue, Elle – представители мировых изданий знакомятся с турпотенциалом Грузии

Forbes, Vogue, Elle – представители мировых изданий знакомятся с турпотенциалом Грузии

В рамках тура по Грузии гости также будут присутствовать на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T11:38+0400

2023-05-06T11:38+0400

2023-05-06T11:38+0400

грузия

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тбилиси

mercedes-benz fashion week tbilisi

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В Грузии находятся 19 журналистов, блогеров и фотографов самых известных мировых изданий – они знакомятся с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. В Грузию приехали представители таких крупных изданий, как Forbes, Vogue, Elle, WWD, I-D Magazine, Fashion Network Global и других известных СМИ. Они уже осмотрели туристические места Тбилиси и сняли достопримечательности столицы. Журналисты подготовят для печатных и онлайн изданий США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Греции, Чехии, Аргентины, Японии и Китая статьи и фотоколлажи о турнаправлениях Грузии. В рамках тура по Грузии гости также будут присутствовать на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. Мероприятие после двухлетней паузы пройдет в оффлайн-формате с 4 по 8 мая, где дизайнеры представят свои коллекции осень-зима 2023-2024. "После моего первого приезда в Грузии многое изменилось. В Тбилиси много новшеств. Здесь больше объектов размещения, больше гостиниц. Тбилиси очень привлекательный город своей историей и очень известен своей ночной жизнью. Но самое главное – это та смесь, которая есть у Тбилиси, сочетание древности и современности", – сказал журналист Vogue Рикардо Терцо. В основном все мероприятия в рамках Недели моды пройдут в мультифункциональном пространстве Factory Tbilisi, и некоторые – в Solo Lounge, саду "Гардения" Шеварднадзе, Abano 5, Unfound Door и Mono Hall. Турпотенциал Аджарии был представлен на выставке сельского туризма в Италии >>Организаторы обещают проведение не только показов, но и различных выставок, дискуссий, мастер-классов и других образовательных и культурных мероприятий, которые будут служить цели представления сцены современного искусства Грузии. Mercedes-Benz Fashion Week – серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, например, в Германии, США, Турции, Австралии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, общество, тбилиси, mercedes-benz fashion week tbilisi