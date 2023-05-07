https://sputnik-georgia.ru/20230507/promezhutochnye-vybory-v-gruzii---tsik-oglasil-itogovye-rezultaty-277429218.html

Промежуточные выборы в Грузии – ЦИК огласил итоговые результаты

Промежуточные выборы в Грузии – ЦИК огласил итоговые результаты

Согласно итоговому протоколу, Георгий Хахубия избран депутатом парламента по мажоритарному избирательному округу №26, в который входят Поти, Хоби и Сенаки, от... 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T22:04+0400

2023-05-07T22:04+0400

2023-05-07T22:50+0400

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внеочередные и промежуточные выборы в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела итоги промежуточных выборов в парламент Грузии по мажоритарному органу Поти, Хоби и Сенаки. Промежуточные выборы в парламент и сакребуло (местные совещательные органы), а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Избиратели голосовали на 165 участках. Впервые в стране система электронного голосования была применена настолько масштабно. По данным ЦИК, согласно итоговому протоколу, Георгий Хахубия (№41 "Грузинская мечта – демократическая Грузия") избран депутатом парламента по мажоритарному избирательному округу №26, в который входят Поти, Хоби и Сенаки. На промежуточных выборах в парламент было зарегистрировано 105 314 избирателей, в выборах принял участие 29 591 избиратель. Блестяще организованные с беспрецедентным доверием – наблюдатели оценили выборы в Грузии >>Количество голосов, полученных избирательными субъектами, следующее: № 21 Бесики Цулейскири – "Свободная Грузия" – 1 359 голосов (4,70%.), №41 Георгий Хахубия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 27 551 голос ( 95,30%). Что касается промежуточных и внеочередных выборов в Сакребуло, то итоги указанных выборов были подведены соответствующими окружными избирательными комиссиями на заседаниях, состоявшихся 5 мая. На выборах депутатов в местные совещательные органы в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе, Ткибули и Тианети было представлено только по одному кандидату от правящей партии. Проявились все плюсы и минусы – Мдинарадзе о промежуточных выборах в Грузии>>"Новые технологии заслужили одобрение избирателей. Именно с помощью технологий избирательная администрация представила первоначальные предварительные результаты в течение полутора часов после окончания голосования", – отмечается в информации ЦИК. На избирательных участках использовались электронные средства проверки, голосования и подсчета голосов, которые были синхронизированы между собой. Что касается промежуточных парламентских и выборов в местные органы самоуправления, то на большинстве указанных участков использовались технологии, хотя на некоторых участках голосование проводилось традиционным методом. Всего с использованием аппаратов для голосования и подсчета голосов проголосовал 91% от общего числа избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, поти, сенаки, кутаиси, грузинская мечта, цик грузии, внеочередные и промежуточные выборы в грузии