https://sputnik-georgia.ru/20230508/pandemiya-koronavirusa-zavershilas-virus-ostalsya--chto-budet-dalshe-277445075.html

Пандемия завершилась, коронавирус остался – что будет дальше?

Пандемия завершилась, коронавирус остался – что будет дальше?

Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявили в марте 2020 года 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T14:37+0400

2023-05-08T14:37+0400

2023-05-08T15:19+0400

коронавирус covid-19

грузия

общество

новости

тенгиз церцвадзе

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Пандемия коронавируса официально завершена, но вирус никуда не ушел, и риск возникновения новых вспышек все еще существует, считает один из авторов протокола управления COVID-19 в Грузии, директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая 2023 года объявила о завершении пандемии коронавируса. Таким образом, завершено международное чрезвычайное положение, связанное с COVID-19. Главный инфекционист Грузии пояснил, что решение ВОЗ означает, что COVID-19, продлившийся 1 151 день, больше не представляет собой критической и чрезвычайной опасности для глобального здоровья и страны могут управлять коронавирусом так, как управляют другими инфекционными заболеваниями. Пандемия COVID-19 завершилась – глава ВОЗ выступил с заявлением>>В то же время в ВОЗ заявили, что COVID-19 не завершен. Более того, только на прошлой неделе в мире из-за коронавируса каждые три минуты умирал один человек, и это только по имеющимся данным. Грузия и коронавирусСпециалист также рассказал, какой должна быть стратегия Грузии после отмены пандемии коронавируса. В течение последнего года в Грузии в плане распространения коронавируса стабильная и хорошая ситуация. Сняты ковид-ограничения, однако риски остаются, отметил он.Эксперт считает, что во избежание ухудшения ситуации и возможных нежелательных исходов, необходимо максимально вовремя проходить обследования и посещать медучреждения,. Три года c начала пандемии коронавируса в Грузии – что было, есть и будет?>>Именно поэтому Церцвадзе настоятельно просит всех жителей Грузии при первых же симптомах респираторного заболевания как можно быстрее сделать тест на коронавирус (желательно в первый же день). В случае выявления инфекции незамедлительно обратиться к семейному врачу и тщательно выполнить рекомендации медика. Церцвадзе также обратился к семейным врачам и медикам с призывом использовать для лечения коронавируса антивирусные препараты паксловид или ремдесивир, особенно среди пациентов в возрасте старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями. Указанные препараты на 90% снижают вероятность ухудшения состояния здоровья и фатальный исход. Грузия была одной из первых стран в мире, которая еще в мае 2022 года превратила COVID-19 из фатального заболевания в респираторную инфекцию, сообщил медик. С мая 2022 года в Грузии показатель смертности от коронавируса оставался на минимальной отметке, написал он. Церцвадзе отметил, что в периоды пика распространения коронавируса, когда в стране было более 25 тысяч активных случаев и около восьми тысяч стационарных пациентов, ни один человек не остался без врача и полноценной медицинской помощи. Двойная вакцина против коронавируса появится в Грузии к осени>>Церцвадзе выразил сожаление в связи с тем, что во время пандемии был низкий показатель ношения защитных медицинских масок, люди собирались на торжествах, несмотря на запрет, не вакцинировались – все это, по мнению Церцвадзе, стало причиной тому, что число случаев коронавируса превысило 1 миллион 840 тысяч, а среди умерших – более 17 тысяч человек. Несмотря на это, главный индикатор клинического управления коронавируса, так называемый показатель CFR (показатель смертности среди всех подтвержденных случаев), у Грузии был 0,93%, что меньше, чем у 112 стран. Это было вызвано несвоевременным обращением в медучреждения, отметил Церцвадзе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Первый случай коронавируса в мире был выявлен 15 января 2020 года. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия. С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших, заявили в ВОЗ. В Грузии первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе