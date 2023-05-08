https://sputnik-georgia.ru/20230508/den-pobedy-9-maya---istoriya-prazdnika-277444014.html

День Победы 9 мая – история праздника

День Победы 9 мая – история праздника

День Победы – великий праздник, знаменующий конец Великой Отечественной войны (ВОВ), который почитают во многих странах мира, пострадавших от фашизма, ежегодно... 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T14:11+0400

2023-05-08T14:11+0400

2023-05-08T15:11+0400

справки

россия

праздник 9 мая 2023

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В 2023 году отметят 78-ю годовщину Победы в этой ужасной войне, унесшей жизни миллионов солдат и мирных граждан.В преддверии Дня Победы Sputnik Грузия предлагает еще раз вспомнить, как началась эта ужасная война и историю праздника победы над фашизмом.Великая Отечественная войнаНачалась Великая Отечественная война, важнейшая и решающая часть Второй мировой войны 1939-1945 годов, в 1941-м. Фашистская Германия 22 июня на рассвете напала на Советский Союз, нарушив советско-германский договор о ненападении (известный как пакт Молотова-Риббентропа), подписанный в августе 1939 года.План молниеносной войны, или Барбаросса, германского командования захватить за несколько месяцев весь Советский Союз провалился уже осенью 1941 года, и война затянулась.Что писали грузинские газеты 9 мая 1945 года: Великая Победа глазами отцов>>Разрушив гитлеровские планы обороной по всем главным направлениям, советская армия набралась сил, разгромила фашистские войска под Москвой, Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, под Сталинградом и перешла по всем фронтам в широкомасштабное наступление.Завершился освободительный марш капитуляцией Германии.Победа досталась дорогой ценой – в общей сложности Советский Союз потерял 25,6 миллиона граждан, в том числе не менее 13,7 миллиона человек из мирного населения. По другим сведениям, жертвами войны стали примерно 29,6 миллиона человек. А общая стоимость разрушений за годы войны превысило 128 миллиардов долларов.История праздникаВойна, длившаяся почти четыре года, стала в истории человечества самым крупным вооруженным столкновением.В истории первый День Победы отмечали в 1945 году. В Москве 9 мая вечером был дан Салют Победы – тысячи зенитных орудий произвели по 30 победных залпов. По тем временам это было грандиозное зрелище.Сам парад в честь Победы, который принимал маршал Жуков, провели на Красной Площади столицы 24 июня 1945 года. Событие, навсегда вошедшее в мировую историю, произошло именно на этом параде: нацистские знамена и штандарты были низложены и брошены на помост возле Мавзолея.День Победы 9 мая 2022: вклад Грузии в разгром фашизма>>День Победы вплоть до 1948 года был официальным выходным днем. В 1948-м выходной день 9 мая упразднили и только в 1965-м День Победы снова стал нерабочим днем. В период времени между 1965-1990 годами праздник Победы отмечался очень широко.День Победы многие страны, в том числе и Грузия, продолжают отмечать и после распада Союза.День Победы останется навечно в истории и будет всегда напоминать о той ужасной войне и великом разгроме фашистов.Материал подготовлен на основе открытых источников

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