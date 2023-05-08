https://sputnik-georgia.ru/20230508/evrooptimistam-ne-povezlo--v-parlamente-gruzii-sozdadut-tolko-dve-novye-gruppy-277470660.html

"Еврооптимистам" не повезло – в парламенте Грузии создадут только две новые группы

"Еврооптимистам" не повезло – в парламенте Грузии создадут только две новые группы

На данный момент в парламенте Грузии представлены две фракции и пять политических групп 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T23:13+0400

2023-05-08T23:13+0400

2023-05-08T23:13+0400

грузия

новости

политика

сила в единстве

грузинская мечта

роман гоциридзе

хатия деканоидзе

единое нацдвижение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал вопрос регистрации в парламенте Грузии политических групп "Сила народа" и "За Грузию", однако выступил против создания еще одной политической группы – "Еврооптимистов". В состав политической группы "Сила народа" войдут десять депутатов, которые ранее покинули ряды правящей партии "Грузинская мечты", но при этом остались в составе парламентского большинства. Что касается соратников экс-премьера Грузии Георгия Гахария и основателя партии "За Грузию", то его парламентская группа будет представлена в законодательном органе страны пятью депутатами. Это те депутаты, которые еще в апреле 2021 года покинули ряды "Грузинской мечты" и стали членами команды Гахария. Хатия Деканоидзе уходит из "Нацдвижения" – депутат назвала главную причину >>Как заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, согласно изменениям, внесенным в регламент парламента, регистрация указанных политических групп возможна. Что касается регистрации еще одной политической группы, "Еврооптимисты", то заключение комитета по этому вопросу отрицательное. Как пояснил Кадагишвили, в эту группу входят два депутата – Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе, они были избраны в парламент по представлению избирательного блока "Единое национальное движение – Единая оппозиция "Сила в единстве". Депутаты парламента, избранные по представлению от этого избирательного блока, уже создали парламентскую фракцию "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве", что не дает другим депутатам, избранным по представлению от того же избирательного блока, возможность самостоятельно создать отдельную политическую группу. Каладзе: почерк "Национального движения" – фашизм>>На основании вышеуказанного комитет не счел целесообразным регистрацию политической группы "Еврооптимисты". На данный момент в парламенте Грузии представлены две фракции – "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве", а также пять политических групп: "Гирчи", "Европейские социалисты", "Лело – партнерство за Грузию", "Граждане" и "Группа реформ". Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сила в единстве, грузинская мечта, роман гоциридзе, хатия деканоидзе, единое нацдвижение, парламент грузии