https://sputnik-georgia.ru/20230508/evrooptimistam-ne-povezlo--v-parlamente-gruzii-sozdadut-tolko-dve-novye-gruppy-277470660.html
"Еврооптимистам" не повезло – в парламенте Грузии создадут только две новые группы
"Еврооптимистам" не повезло – в парламенте Грузии создадут только две новые группы
На данный момент в парламенте Грузии представлены две фракции и пять политических групп 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T23:13+0400
2023-05-08T23:13+0400
2023-05-08T23:13+0400
грузия
новости
политика
сила в единстве
грузинская мечта
роман гоциридзе
хатия деканоидзе
единое нацдвижение
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал вопрос регистрации в парламенте Грузии политических групп "Сила народа" и "За Грузию", однако выступил против создания еще одной политической группы – "Еврооптимистов". В состав политической группы "Сила народа" войдут десять депутатов, которые ранее покинули ряды правящей партии "Грузинская мечты", но при этом остались в составе парламентского большинства. Что касается соратников экс-премьера Грузии Георгия Гахария и основателя партии "За Грузию", то его парламентская группа будет представлена в законодательном органе страны пятью депутатами. Это те депутаты, которые еще в апреле 2021 года покинули ряды "Грузинской мечты" и стали членами команды Гахария. Хатия Деканоидзе уходит из "Нацдвижения" – депутат назвала главную причину >>Как заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, согласно изменениям, внесенным в регламент парламента, регистрация указанных политических групп возможна. Что касается регистрации еще одной политической группы, "Еврооптимисты", то заключение комитета по этому вопросу отрицательное. Как пояснил Кадагишвили, в эту группу входят два депутата – Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе, они были избраны в парламент по представлению избирательного блока "Единое национальное движение – Единая оппозиция "Сила в единстве". Депутаты парламента, избранные по представлению от этого избирательного блока, уже создали парламентскую фракцию "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве", что не дает другим депутатам, избранным по представлению от того же избирательного блока, возможность самостоятельно создать отдельную политическую группу. Каладзе: почерк "Национального движения" – фашизм>>На основании вышеуказанного комитет не счел целесообразным регистрацию политической группы "Еврооптимисты". На данный момент в парламенте Грузии представлены две фракции – "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве", а также пять политических групп: "Гирчи", "Европейские социалисты", "Лело – партнерство за Грузию", "Граждане" и "Группа реформ". Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сила в единстве, грузинская мечта, роман гоциридзе, хатия деканоидзе, единое нацдвижение, парламент грузии
грузия, новости, политика, сила в единстве, грузинская мечта, роман гоциридзе, хатия деканоидзе, единое нацдвижение, парламент грузии
"Еврооптимистам" не повезло – в парламенте Грузии создадут только две новые группы
На данный момент в парламенте Грузии представлены две фракции и пять политических групп
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал вопрос регистрации в парламенте Грузии политических групп "Сила народа" и "За Грузию", однако выступил против создания еще одной политической группы – "Еврооптимистов".
В состав политической группы "Сила народа" войдут десять депутатов, которые ранее покинули ряды правящей партии "Грузинская мечты", но при этом остались в составе парламентского большинства.
Что касается соратников экс-премьера Грузии Георгия Гахария и основателя партии "За Грузию", то его парламентская группа будет представлена в законодательном органе страны пятью депутатами. Это те депутаты, которые еще в апреле 2021 года покинули ряды "Грузинской мечты" и стали членами команды Гахария.
Как заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, согласно изменениям, внесенным в регламент парламента, регистрация указанных политических групп возможна.
Что касается регистрации еще одной политической группы, "Еврооптимисты", то заключение комитета по этому вопросу отрицательное.
Как пояснил Кадагишвили, в эту группу входят два депутата – Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе, они были избраны в парламент по представлению избирательного блока "Единое национальное движение – Единая оппозиция "Сила в единстве".
Депутаты парламента, избранные по представлению от этого избирательного блока, уже создали парламентскую фракцию "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве", что не дает другим депутатам, избранным по представлению от того же избирательного блока, возможность самостоятельно создать отдельную политическую группу.
На основании вышеуказанного комитет не счел целесообразным регистрацию политической группы "Еврооптимисты".
На данный момент в парламенте Грузии представлены две фракции – "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве", а также пять политических групп: "Гирчи", "Европейские социалисты", "Лело – партнерство за Грузию", "Граждане" и "Группа реформ".
Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.