https://sputnik-georgia.ru/20230508/gruzooborot-v-portakh-gruzii-uvelichilsya--novye-dannye-277430584.html

Грузооборот в портах Грузии увеличился – новые данные

Грузооборот в портах Грузии увеличился – новые данные

На фоне растущего грузопотока через грузинский коридор, расширение портов Грузии является приоритетом для правительства 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T09:01+0400

2023-05-08T09:01+0400

2023-05-08T09:01+0400

грузия

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агентство морского транспорта

батумский морской порт

потийский порт

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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. В первом квартале 2023 года в портах Грузии были обработаны 147 973 контейнера (TEU), что на 46% больше, чем в январе-марте 2022 года, сообщает Агентство морского транспорта. По данным ведомства, в порту Поти показатель перевозок в марте (52 475 TEU) превышает рекордный показатель 2019 года – 51 272 TEU. Также, за три месяца 2023 года на 31% выросла перевалка генеральных грузов, и в портах Батуми и Поти составили 1 229 548 тонн. Из них в Батуми переработано 1 189 910 тонн, в Поти – 39 638 тонн. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Количество грузопереработки нефти и нефтепродуктов в портах Грузии уменьшилось на 39%, что составляет 1 190 301 тонну. Это связано с прекращением работы нефтепровода Баку-Супса. Нефтяной терминал Супса не принимал суда с апреля 2022 года (за этот период только два судна было обработано в феврале 2023 года). Также, по данным Агентства, 23-процентное снижение и по насыпным грузам, объем которых в портах Поти и Бутуми составил 917 706 тонн. Тем не менее, объем насыпных грузов в порту Батуми увеличился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Уже скоро – премьер Грузии о строительстве первого глубоководного порта в Анаклия >>Агентство отмечает, что стоит учитывать тот факт, что в 2022 году в портах Грузии был 112% рост объемов насыпных грузов. На фоне растущего грузопотока через грузинский коридор, расширение портов Грузии является приоритетом для правительства. Ранее премьер Ираклий Гарибащвили заявил о важности расширения порта Поти, вклада дополнительных инвестиций в порт Батуми, а также строительство первого глубоководного порта в стране в Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, агентство морского транспорта, батумский морской порт, потийский порт