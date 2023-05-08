https://sputnik-georgia.ru/20230508/kachestvo-vozdukha-v-gruzii--izvestny-rezultaty-poslednego-monitoringa-277464221.html

Качество воздуха в Грузии – известны результаты последнего мониторинга

Качество воздуха в Грузии – известны результаты последнего мониторинга

Импорт автомобилей в Грузию значительно возрос, и это прямо повлияло на ухудшение качества воздуха, считает чиновник 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T19:24+0400

2023-05-08T19:24+0400

2023-05-08T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Твердые частицы и диоксид азота – в Грузии периодически фиксируется превышение нормы этих двух загрязнителей, заявил руководитель управления атмосферного воздуха министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Ноэ Мегрелишвили в пресс-центре "Квира". Особенно эта проблема чувствуется в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Основной причиной данного загрязнителя является автотранспорт. Мегрелишвили отметил, что ограничения и локдаун, введенный во время пандемии коронавируса, показали, насколько снизились концентрации диоксида азота. Подобный результат был и перед пасхальными праздниками, когда из Тбилиси в родные районы уехали люди и в городе не было пробок. Специалисты связывают рост показателя этих загрязнителей в 2022 году со значительным увеличением импорта машин в 2021 и 2022 годах. Министр: воздух в промышленном городе Грузии стал чище >>Если раньше каждый год осуществлялся импорт 65 тысяч автомобилей, то в 2021 году эта цифра увеличилась до 95 тысяч, а в прошлом году превысила 107 тысяч. В Тбилиси особенно загрязненными местами считаются проспекты Руставели, Меликишвили, Пекина, царицы Кетеван, Церетели, везде, где есть интенсивное движение. Годичная норма диоксида азота – 40, а на Агмашенебели в Тбилиси он достигает 80. На проспекте Меликишвили данный показатель составляет 70. "Норма не превышена в рекреационных зонах, парках. А на крупных магистралях – везде", – отметил Мегрелишвили. В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей >>Источниками загрязнения также являются строительные и промышленные секторы. В формировании концентрации твердых частиц большую роль также играет транспограничное загрязнение, то есть пыль пустыни, которая иногда атакует Грузию в месяц несколько раз. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из средней Азии, а иногда из Аравийского полуострова. Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, воздух, загрязнение воздуха