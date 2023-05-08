https://sputnik-georgia.ru/20230508/pechalno-i-grustno-deputat-parlamenta-gruzii-o-zayavlenii-arakhamiya-277447810.html

Печально и грустно: депутат парламента Грузии о заявлении Арахамия

Печально и грустно: депутат парламента Грузии о заявлении Арахамия

Вице-спикер удивился, что украинский политик активно вовлечен во внутреннюю политику Грузии 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T15:59+0400

2023-05-08T15:59+0400

2023-05-08T15:59+0400

грузия

новости

политика

арчил талаквадзе

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251715024_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_42895885d93e0b9159d23d74b589282f.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе выразил сожаление в связи с тем, что один из лидеров правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия вмешивается во внутренние дела Грузии. Председатель фракции "Слуга народа" Украинской Рады Давид Арахамия заявил в интервью телеканалу "Мтавари", что после выборов в Грузии сменится власть, страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство грузинского народа желает для себя европейское будущее, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией. По словам Талаквадзе, "грустно и печально", что высокопоставленный политический деятель Украины, страны, где имеет место тяжелейший конфликт, "находит время комментировать политические вопросы Грузии и так активно вовлечен во внутреннюю политику нашей страны". Украинский депутат угрожает политикам Грузии санкциями - ответ правящей партии >>"Грузия остается сторонником Украины, другом Украины, и никакие заявления Давида Арахамия этого не изменят", – отметил Талаквадзе. К тому же, как отметил Арчил Талаквадзе, Грузия едина, общество и власть вместе делают все, чтобы войти в европейскую семью. Как отметил Талаквадзе, заявления Арахамия свидетельствуют о том, насколько далек этот человек от проблем, реальных интересов, потребностей, которые есть у украинского народа. В своем интервью Давид Арахамия также заявил, что что собирался присутствовать на похоронах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в Тбилиси, но его предупредили американцы, что могут возникнуть проблемы при пересечении границы и будет большой скандал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, обострение ситуации вокруг украины 2022