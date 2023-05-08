https://sputnik-georgia.ru/20230508/shtrafy-dlya-vladeltsev-sobak-mogut-vyrasti-v-razy-v-gruzii-277449196.html

Штрафы для владельцев собак могут вырасти в разы в Грузии

Штрафы для владельцев собак могут вырасти в разы в Грузии

Выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере влечет за собой штраф в размере 150 лари 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T16:26+0400

2023-05-08T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Депутаты парламента Грузии готовятся принять закон, согласно которому увеличиваются штрафы для хозяев собак при неправильном выгуле питомцев. С осени 2022 года парламент Грузии совместно с Агентством мониторинга животных при мэрии Тбилиси работает над законопроектом, который будет регулировать вопросы ухода за бездомными животными и их размножения, а также предусматривать запрет на разведение и наличие некоторых пород собак. Соответствующие поправки подготовили представители парламентского большинства. Бесплатная кастрация и стерилизация питомцев – новый проект по мониторингу животных >>Согласно законопроекту, выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере влечет за собой штраф в размере 150 лари (более 60 долларов) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари (около 8 долларов). Если владелец повторно нарушит закон в течение года, то будет оштрафован на сумму 300 лари (120 долларов) вместо 50 лари (20 долларов). Породы собак, как уточняют авторы законопроекта, будут уточнены во втором чтении.В законопроекте учтены соответствующие основы уголовной и административно-правовой ответственности в случае недолжного обращения с животными и нанесения повреждения животным третьему лицу, обусловленное игнорированием необходимых норм безопасности со стороны хозяев. Еще одним новшеством проекта будет запрет на выгул собак агрессивных пород лицам до 16 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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