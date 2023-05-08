https://sputnik-georgia.ru/20230508/shtrafy-dlya-vladeltsev-sobak-mogut-vyrasti-v-razy-v-gruzii-277449196.html
Штрафы для владельцев собак могут вырасти в разы в Грузии
Штрафы для владельцев собак могут вырасти в разы в Грузии
Выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере влечет за собой штраф в размере 150 лари 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T16:26+0400
2023-05-08T16:26+0400
2023-05-08T16:29+0400
грузия
новости
общество
домашние животные
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/64/237546418_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8eea8434dc49b9e1f893a4351bbbeebb.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Депутаты парламента Грузии готовятся принять закон, согласно которому увеличиваются штрафы для хозяев собак при неправильном выгуле питомцев. С осени 2022 года парламент Грузии совместно с Агентством мониторинга животных при мэрии Тбилиси работает над законопроектом, который будет регулировать вопросы ухода за бездомными животными и их размножения, а также предусматривать запрет на разведение и наличие некоторых пород собак. Соответствующие поправки подготовили представители парламентского большинства. Бесплатная кастрация и стерилизация питомцев – новый проект по мониторингу животных >>Согласно законопроекту, выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере влечет за собой штраф в размере 150 лари (более 60 долларов) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари (около 8 долларов). Если владелец повторно нарушит закон в течение года, то будет оштрафован на сумму 300 лари (120 долларов) вместо 50 лари (20 долларов). Породы собак, как уточняют авторы законопроекта, будут уточнены во втором чтении.В законопроекте учтены соответствующие основы уголовной и административно-правовой ответственности в случае недолжного обращения с животными и нанесения повреждения животным третьему лицу, обусловленное игнорированием необходимых норм безопасности со стороны хозяев. Еще одним новшеством проекта будет запрет на выгул собак агрессивных пород лицам до 16 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/64/237546418_76:0:1923:1385_1920x0_80_0_0_6159afd1ecdbea3cb0b31c087fdc7345.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, домашние животные, тбилиси
грузия, новости, общество, домашние животные, тбилиси
Штрафы для владельцев собак могут вырасти в разы в Грузии
16:26 08.05.2023 (обновлено: 16:29 08.05.2023)
Выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере влечет за собой штраф в размере 150 лари
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Депутаты парламента Грузии готовятся принять закон, согласно которому увеличиваются штрафы для хозяев собак при неправильном выгуле питомцев.
С осени 2022 года парламент Грузии совместно с Агентством мониторинга животных при мэрии Тбилиси работает над законопроектом, который будет регулировать вопросы ухода за бездомными животными и их размножения, а также предусматривать запрет на разведение и наличие некоторых пород собак.
Соответствующие поправки подготовили представители парламентского большинства.
Согласно законопроекту, выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере влечет за собой штраф в размере 150 лари (более 60 долларов) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари (около 8 долларов).
Если владелец повторно нарушит закон в течение года, то будет оштрафован на сумму 300 лари (120 долларов) вместо 50 лари (20 долларов).
Породы собак, как уточняют авторы законопроекта, будут уточнены во втором чтении.
В законопроекте учтены соответствующие основы уголовной и административно-правовой ответственности в случае недолжного обращения с животными и нанесения повреждения животным третьему лицу, обусловленное игнорированием необходимых норм безопасности со стороны хозяев.
Еще одним новшеством проекта будет запрет на выгул собак агрессивных пород лицам до 16 лет.