https://sputnik-georgia.ru/20230509/chto-meshaet-selkhoztovaram-iz-gruzii-byt-konkurentnymi-277517510.html
Что мешает сельхозтоварам из Грузии быть конкурентными
Что мешает сельхозтоварам из Грузии быть конкурентными
Компании пытаются переориентироваться на рынки СНГ или, при наличии соответствующей продукции, в страны Персидского залива, заявила эксперт 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T21:42+0400
2023-05-09T21:42+0400
2023-05-09T21:42+0400
грузия
новости
экономика
отар шамугия
сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Проблемы логистики и высокая стоимость транспортировки мешают грузинским агропродовольственным товарам быть конкурентноспособными на мировых рынках, заявила член правления Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе. К такому заключению привели результаты исследования Ассоциации развития экспорта по транспортировке и логистике сельскохозяйственной продукции, в рамках которого выявили основные проблемы и вызовы, которые мешают представителям агробизнеса быть высококонкурентными на развитых рынках. По ее словам, в настоящее время компании пытаются переориентироваться на рынки СНГ или, при наличии соответствующей продукции, в страны Персидского залива. "Конечно, неудовлетворение стандартам также является одним из факторов, хотя это проблема не всех продуктов, например, вина, ягод, фруктов", – отметила она. По ее словам, увеличение стоимости транспортировки отсрочило внедрение стандартов компаниями, потому что ни одна компания не будет платить в краткосрочной перспективе за стандарт, не предназначенный для рынков, куда он собирается вывозить. "Поэтому мы все дальше от цели диверсификации, которая изначально была целью и стратегией страны", – сказала Меладзе. Нацбанк Грузии не допустит – эксперт о рисках для экспорта из-за укрепления лари >>В рамках исследования были проведены прямые диалоги с различными сторонами, такими как экспортеры, поставщики транспортных услуг, донорские организации, торговые ассоциации и государственные агентства. По словам Меладзе, исходя из сегодняшних данных, видно, что конкурентоспособность грузинской продукции на экспортных рынках достаточно снижена. В целом главный вывод исследования, по ее словам, заключался в том, что там, где грузинская продукция может быть конкурентоспособной, логистически это настолько труднодостижимо, что фактически снижает эту конкурентоспособность. "Например, Евросоюз, где удержать рынок удается только фундуку, остальным продуктам приходится тяжко", – сказала Меладзе. Что думают власти Как ранее заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, экспорт грузинской агропродовольственной продукции увеличился почти на 147% за последние 10 лет. По информации Шамугия, в 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем в 2020 году, и на 10,5% больше, чем в 2021 году. Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны – мнение эксперта >>Кроме того, тенденция роста экспорта грузинской продукции зафиксирована и в 2023 году. По данным первого квартала, экспорт увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Министр отметил, что со стороны государства предпринимаются все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, помощи местным фермерам в производстве более качественной продукции. По его словам, меры, поддерживающие эти процессы, будут продолжены и в дальнейшем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии
Что мешает сельхозтоварам из Грузии быть конкурентными
Компании пытаются переориентироваться на рынки СНГ или, при наличии соответствующей продукции, в страны Персидского залива, заявила эксперт
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Проблемы логистики и высокая стоимость транспортировки мешают грузинским агропродовольственным товарам быть конкурентноспособными на мировых рынках, заявила член правления Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе.
К такому заключению привели результаты исследования Ассоциации развития экспорта по транспортировке и логистике сельскохозяйственной продукции, в рамках которого выявили основные проблемы и вызовы, которые мешают представителям агробизнеса быть высококонкурентными на развитых рынках.
"Доля транспортировки в стоимости продовольствия всегда велика, текущие события привели к удорожанию транспортировки и к потере рынков сбыта для компаний скоропортящихся продуктов", – заявила Меладзе в эфире Медиахолдинга "Коммерсант".
По ее словам, в настоящее время компании пытаются переориентироваться на рынки СНГ или, при наличии соответствующей продукции, в страны Персидского залива.
"Конечно, неудовлетворение стандартам также является одним из факторов, хотя это проблема не всех продуктов, например, вина, ягод, фруктов", – отметила она.
По ее словам, увеличение стоимости транспортировки отсрочило внедрение стандартов компаниями, потому что ни одна компания не будет платить в краткосрочной перспективе за стандарт, не предназначенный для рынков, куда он собирается вывозить.
"Поэтому мы все дальше от цели диверсификации, которая изначально была целью и стратегией страны", – сказала Меладзе.
В рамках исследования были проведены прямые диалоги с различными сторонами, такими как экспортеры, поставщики транспортных услуг, донорские организации, торговые ассоциации и государственные агентства.
По словам Меладзе, исходя из сегодняшних данных, видно, что конкурентоспособность грузинской продукции на экспортных рынках достаточно снижена.
"Экспортеры продовольствия на первое место проблем назвали дорогую транспортировку, акцент был сделан на то, что время транспортировки увеличилось, а для скоропортящихся продуктов это критично", – сказала она.
В целом главный вывод исследования, по ее словам, заключался в том, что там, где грузинская продукция может быть конкурентоспособной, логистически это настолько труднодостижимо, что фактически снижает эту конкурентоспособность.
"Например, Евросоюз, где удержать рынок удается только фундуку, остальным продуктам приходится тяжко", – сказала Меладзе.
Что думают власти
Как ранее заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, экспорт грузинской агропродовольственной продукции увеличился почти на 147% за последние 10 лет.
По информации Шамугия, в 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем в 2020 году, и на 10,5% больше, чем в 2021 году.
Кроме того, тенденция роста экспорта грузинской продукции зафиксирована и в 2023 году. По данным первого квартала, экспорт увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Министр отметил, что со стороны государства предпринимаются все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, помощи местным фермерам в производстве более качественной продукции. По его словам, меры, поддерживающие эти процессы, будут продолжены и в дальнейшем.