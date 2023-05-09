https://sputnik-georgia.ru/20230509/chto-meshaet-selkhoztovaram-iz-gruzii-byt-konkurentnymi-277517510.html

Что мешает сельхозтоварам из Грузии быть конкурентными

Что мешает сельхозтоварам из Грузии быть конкурентными

Компании пытаются переориентироваться на рынки СНГ или, при наличии соответствующей продукции, в страны Персидского залива, заявила эксперт 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T21:42+0400

2023-05-09T21:42+0400

2023-05-09T21:42+0400

грузия

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отар шамугия

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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Проблемы логистики и высокая стоимость транспортировки мешают грузинским агропродовольственным товарам быть конкурентноспособными на мировых рынках, заявила член правления Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе. К такому заключению привели результаты исследования Ассоциации развития экспорта по транспортировке и логистике сельскохозяйственной продукции, в рамках которого выявили основные проблемы и вызовы, которые мешают представителям агробизнеса быть высококонкурентными на развитых рынках. По ее словам, в настоящее время компании пытаются переориентироваться на рынки СНГ или, при наличии соответствующей продукции, в страны Персидского залива. "Конечно, неудовлетворение стандартам также является одним из факторов, хотя это проблема не всех продуктов, например, вина, ягод, фруктов", – отметила она. По ее словам, увеличение стоимости транспортировки отсрочило внедрение стандартов компаниями, потому что ни одна компания не будет платить в краткосрочной перспективе за стандарт, не предназначенный для рынков, куда он собирается вывозить. "Поэтому мы все дальше от цели диверсификации, которая изначально была целью и стратегией страны", – сказала Меладзе. Нацбанк Грузии не допустит – эксперт о рисках для экспорта из-за укрепления лари >>В рамках исследования были проведены прямые диалоги с различными сторонами, такими как экспортеры, поставщики транспортных услуг, донорские организации, торговые ассоциации и государственные агентства. По словам Меладзе, исходя из сегодняшних данных, видно, что конкурентоспособность грузинской продукции на экспортных рынках достаточно снижена. В целом главный вывод исследования, по ее словам, заключался в том, что там, где грузинская продукция может быть конкурентоспособной, логистически это настолько труднодостижимо, что фактически снижает эту конкурентоспособность. "Например, Евросоюз, где удержать рынок удается только фундуку, остальным продуктам приходится тяжко", – сказала Меладзе. Что думают власти Как ранее заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, экспорт грузинской агропродовольственной продукции увеличился почти на 147% за последние 10 лет. По информации Шамугия, в 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем в 2020 году, и на 10,5% больше, чем в 2021 году. Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны – мнение эксперта >>Кроме того, тенденция роста экспорта грузинской продукции зафиксирована и в 2023 году. По данным первого квартала, экспорт увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Министр отметил, что со стороны государства предпринимаются все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, помощи местным фермерам в производстве более качественной продукции. По его словам, меры, поддерживающие эти процессы, будут продолжены и в дальнейшем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии