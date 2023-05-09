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"Грузинская мечта" может пересмотреть сотрудничество с Партией европейских социалистов

"Грузинская мечта" может пересмотреть сотрудничество с Партией европейских социалистов

Яблоком раздора стало участие премьера Грузии в конференции в Венгрии, на которой он, помимо прочего, заявил о неприемлемости пропаганды ЛГБТ среди детей 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T17:01+0400

2023-05-09T17:01+0400

2023-05-09T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в качестве ответа на критику не исключил пересмотра сотрудничества правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с Партией европейских социалистов, в которой представлена в качестве члена-наблюдателя. Гарибашвили подвергся резкой критике со стороны Партии европейских социалистов из-за участия в Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Будапеште и сделанных там заявлений. Вице-президент ПЕС Кати Пири назвала действия Гарибашвили неприемлемыми и отметила, что в июне будет дана оценка статусу "Грузинской мечты" в партии.Партия европейских социалистов выразила обеспокоенность тем, что премьер-министр Грузии активно рекламировал свое участие в Конференции консервативного политического действия, которая собирает "консервативных, популистских и ультраправых деятелей со всего мира", и назвал премьера Венгрии Виктора Орбана истинным защитником Европы.В свою очередь Гарибашвили заявил, что если кто-то не хочет сотрудничать с правящей партией Грузии из-за того, что он принял участие в конференции, основанной американской Республиканской партией и на которой выступали многие президенты, в том числе Рональд Рейган, а также из-за его заявлений о консервативных ценностях, то это их воля. Премьер: около 90% населения Грузии придерживается консервативных взглядов>>"Я сказал, что неприемлема пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, детских садах и что неприемлема эта разнузданная, агрессивная пропаганда, которая касается смены гендера и пола. Если из-за этого кто-то не хочет сотрудничать с нашей политической партией, правящей силой – это их воля", – заявил Гарибашвили. "Соответственно, и мы пересмотрим с ними сотрудничество", – заключил премьер Грузии.Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер>> Партия европейских социалистов (ПЕС) объединяет cоциалистические, социал-демократические и лейбористские партии Евросоюза. В ПЕС 32 партии-полноправных члена, 14 ассоциированных партий и 14 партий-наблюдателей.В Европарламенте ПЕС формирует Прогрессивный альянс социалистов и демократов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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