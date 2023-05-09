https://sputnik-georgia.ru/20230509/premer-okolo-90-naseleniya-gruzii-priderzhivaetsya-konservativnykh-vzglyadov-277500588.html

Премьер: около 90% населения Грузии придерживается консервативных взглядов

Премьер: около 90% населения Грузии придерживается консервативных взглядов

Гарибашвили заявил о недопустимости отравляющей детей пропаганды ЛГБТ 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T14:33+0400

2023-05-09T14:33+0400

2023-05-09T14:42+0400

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хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Абсолютное большинство населения Грузии придерживается консервативных взглядов – семейных и христианских ценностей, но при этом никто не подвергается дискриминации, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили журналистам.Так Гарибашвили отреагировал на обвинения оппонентов в том, что он сделал гомофобные заявления в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии. Как заявила оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе, премьер путает между собой патриотизм, консерватизм и "российские посылы".Он отметил, что в Грузии никто не подвергается дискриминации и это гарантировано Конституцией и законом "Об искоренении всех форм дискриминации"."Я сказал главное: абсолютное большинство нашей страны, это примерно 90%, придерживается тех консервативных взглядов, семейных ценностей, которые мы донесли до сегодняшнего дня – это христианские ценности, это национальные, патриотические, семейные ценности", – сказал Гарибашвили.При этом премьер заявил о недопустимости отравляющей детей пропаганды ЛГБТ.Орбан: у премьера Грузии многому можно научиться>>"Для вас приемлема та разнузданная пропаганда, которая происходит в некоторых странах, в том числе связанная с изменением пола? Это пропаганда, которая отравляет детей – в детских садах, школах, университетах", – сказал Гарибашвили, обращаясь к журналистам.Этому предшествовал вопрос журналиста одного из оппозиционных телеканалов о том, означают ли заявления Гарибашвили на конференции в Венгрии то, что он является премьер-министром лишь большинства.Гарибашвили назвал это "классическим примером того, как журналисты уродуют реальность", и призвал журналистов говорить с обществом фактами, так как это их "прямая обязанность".Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер>>"Я никогда не говорил, что являюсь премьером только большинства, я премьер-министр нашей страны", – заявил Гарибашвили.При этом он добавил, что власти обязаны предоставлять населению как можно больше информации о происходящем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венгрия, ираклий гарибашвили, хатия деканоидзе