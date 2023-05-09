https://sputnik-georgia.ru/20230509/gruziya-kupit-pozharnye-mashiny-na-96-milliona-lari-277475218.html

Грузия купит пожарные машины на 9,6 миллиона лари

Грузия купит пожарные машины на 9,6 миллиона лари

Всего в Грузии в 2022 году произошло 13 273 пожара, что на 19,1% превышает число пожаров в 2021 году 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T10:32+0400

2023-05-09T10:32+0400

2023-05-09T10:32+0400

грузия

новости

общество

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

лесные пожары

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Десять пожарных машин повышенной проходимости для тушения лесных пожаров в Грузии планируется купить за 9,6 миллиона лари (3,8 миллиона долларов), сообщается на сайте Медиаплатформы BMG. С наступлением лета в Грузии растут случаи крупных лесных пожаров, тушение которых из-за сложного рельефа некоторых местностей связано с большими трудностями, и процесс растягивается во времени. Кроме того, на сегодняшний день автопарк Службы по управлению чрезвычайными ситуациями состоит по большей части из старых пожарных машин, которым больше 20 лет. До наступления лета пожарные машины по упрощенной закупке приобретет Служба по управлению ЧС МВД Грузии. В Грузии решили бороться с пожарами при помощи штрафов >>Ведомство изначально планировало приобрести пожарные машины через аукцион, который был объявлен 7 февраля 2023 года, но он провалился. Как пояснили в ведомстве, оценка процесса ликвидации масштабных лесных пожаров, произошедших практически одновременно в нескольких регионах Грузии летом 2022 года, показала, что Служба ЧС дополнительно нуждается в пожарных автомобилях повышенной проходимости. Кроме того, особой проблемой является обеспечение водой при ликвидации лесных пожаров в муниципалитетах с горным рельефом. Для осуществления закупки ведомство разработало оптимальные технические характеристики, которые позволят быстро и эффективно реагировать в условиях сложного рельефа. В горах Кахети борются с лесными пожарами >>По информации Службы по управлению ЧС, несмотря на то, что автопарк в последние годы активно обновляется, новых пожарных машин на балансе ведомства недостаточно для борьбы с масштабными лесными пожарами. Также большой проблемой является тот факт, что устаревшие пожарные машины часто выходят из строя, а их ремонт проблематичен, так как сложно достать их запчасти, и ведомству приходится искать на складах разных стран или изготавливать деталь по спецзаказу, напрямую связавшись с заводом-изготовителем. Новые пожарные машины будут распространены по всей территории Грузии. Печальная статистика В 2022 году в результате пожаров в Грузии погибли 59 человек, на 31,1% больше, чем в 2021 году. При пожарах в 2022 году пострадало 193 человека. В 2021 году травмы в таких ЧП получили 184 человека. Всего в Грузии в 2022 году произошло 13 273 пожара, что на 19,1% превышает число пожаров в 2021 году. В 2022 году во время пожаров сгорело 460 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, сгорело 543 здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесные пожары