https://sputnik-georgia.ru/20230509/partiya-gakhariya-mozhet-obedinitsya-s-lelo-dlya-gruzii-277481313.html
Партия Гахария может объединиться с "Лело для Грузии"?
Партия Гахария может объединиться с "Лело для Грузии"?
В партии "Лело" считают, что Грузии нужна новая политика и новые стандарты 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T12:00+0400
2023-05-09T12:00+0400
2023-05-09T12:00+0400
грузия
политика
новости
георгий гахария
давид усупашвили
мамука хазарадзе
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" не рассматривает вопрос объединения с партией экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию", заявил член партии "Лело", экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили. Так Усупашвили прокомментировал заявление своей супруги, экс-министр обороны Грузии Тины Хидашели, которая в эфире телеканала PalitraNews заявила, что Гахария и один из основателей партии "Лело", банкир Мамука Хазарадзе должны пожать друг другу руки, сесть за одним столом и создать центр притяжения. По ее словам, Грузии нужно единство серьезных людей, которые могут отложить в сторону личные обиды и амбиции. "В целом я уважаю Тину Хидашели и ее мнение. Рад, что партию, в которой я сейчас нахожусь, она считает залогом будущего благополучия страны. С кем "Лело" объединится, когда и как, это "Лело" будет решать, исходя из тех принципов и того, что у нас есть", – заявил Усупашвили журналистам. В Грузии появится новая оппозиционная партия>>По его словам, в "Лело" считают, что стране нужна новая политика, новые политические, моральные и нравственные стандарты. Партия открыта к сотрудничеству в случае удовлетворения этих стандартов, подчеркнул он. "Нет конкретных разговоров об объединении-необъединении с кем-то, нет… Мы уже говорили, что Гахария должен ответить на множество вопросов до тех пор, пока на повестку дня встанет вопрос какого-либо сотрудничества до или после выборов. Мы продолжим жить с соблюдением этих принципов", – отметил Усупашвили. Заявление Хидашели прокомментировал и член партии Гахария, депутат Бека Лилуашвили. "Определенные политические альянсы с точки зрения преодоления 5-процентного барьера нашей партии просто не нужны. Что касается сотрудничества по конкретным вопросам, для спасения европейского будущего и т. д., то мы и сейчас это делаем, и у нас никогда не было комплекса на этот счет", – отметил Лилуашвили. "Еврооптимистам" не повезло – в парламенте Грузии создадут только две новые группы>>Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Что касается партии "Лело для Грузии", то она была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, георгий гахария, давид усупашвили, мамука хазарадзе, лело для грузии
грузия, политика, новости, георгий гахария, давид усупашвили, мамука хазарадзе, лело для грузии
Партия Гахария может объединиться с "Лело для Грузии"?
В партии "Лело" считают, что Грузии нужна новая политика и новые стандарты
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" не рассматривает вопрос объединения с партией экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию", заявил член партии "Лело", экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили.
Так Усупашвили прокомментировал заявление своей супруги, экс-министр обороны Грузии Тины Хидашели, которая в эфире телеканала PalitraNews заявила, что Гахария и один из основателей партии "Лело", банкир Мамука Хазарадзе должны пожать друг другу руки, сесть за одним столом и создать центр притяжения. По ее словам, Грузии нужно единство серьезных людей, которые могут отложить в сторону личные обиды и амбиции.
"В целом я уважаю Тину Хидашели и ее мнение. Рад, что партию, в которой я сейчас нахожусь, она считает залогом будущего благополучия страны. С кем "Лело" объединится, когда и как, это "Лело" будет решать, исходя из тех принципов и того, что у нас есть", – заявил Усупашвили журналистам.
По его словам, в "Лело" считают, что стране нужна новая политика, новые политические, моральные и нравственные стандарты. Партия открыта к сотрудничеству в случае удовлетворения этих стандартов, подчеркнул он.
"Нет конкретных разговоров об объединении-необъединении с кем-то, нет… Мы уже говорили, что Гахария должен ответить на множество вопросов до тех пор, пока на повестку дня встанет вопрос какого-либо сотрудничества до или после выборов. Мы продолжим жить с соблюдением этих принципов", – отметил Усупашвили.
Заявление Хидашели прокомментировал и член партии Гахария, депутат Бека Лилуашвили.
"Определенные политические альянсы с точки зрения преодоления 5-процентного барьера нашей партии просто не нужны. Что касается сотрудничества по конкретным вопросам, для спасения европейского будущего и т. д., то мы и сейчас это делаем, и у нас никогда не было комплекса на этот счет", – отметил Лилуашвили.
Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.
Что касается партии "Лело для Грузии", то она была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.