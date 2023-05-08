https://sputnik-georgia.ru/20230508/v-gruzii-poyavitsya-novaya-oppozitsionnaya-partiya-277456452.html

В Грузии появится новая оппозиционная партия

В Грузии появится новая оппозиционная партия

Инициативная группа в ближайшие дни ознакомит общественность с видением и концепцией, с которой будет работать новая политическая партия 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T18:36+0400

2023-05-08T18:36+0400

2023-05-08T18:48+0400

грузия

новости

политика

ника мелия

хатуна самнидзе

леван хабеишвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Лидер движения "За свободу – единый фронт противостояния", военный эксперт Акиа Барбакадзе анонсировал создание новой оппозиционной партии в Грузии под названием "Путь Руставели". По словам Барбакадзе, инициативная группа в ближайшие дни предстанет перед общественностью и ознакомит с видением и концепцией, с которой будет работать новая политическая партия. Как отметил Барбакадзе, у новой партии будут различные подходы. По его словам, единомышленниками будут все оппозиционные прозападные политические партии. При этом, как отметил Барбакадзе, партия будет радикально отличатся как по структуре, так и по видению. "У нас есть свое видение процессов и у нас есть свой подход, который не позволяет нам реализовать эти подходы в какой-либо другой партии или вместе с какой-либо другой партией", – отметил Барбакадзе. Как разъяснил Барбакадзе, в подходах подразумевается внутренняя структура, отношения между членами партии и общественностью, а также очень смелые и гибкие шаги, которые, по его словам, не видно, чтобы предпринимала какая-либо из оппозиционных политических команд. Перестройка политического ландшафта? В Грузии может появиться новая партия >>"Это будет результатом нашей работы и нашей интеракцией с нашим населением и избирателями", – подчеркнул Барбакадзе. Вопрос создания новых политических партий становится все более актуальным с приближением парламентских выборов, которые должны пройти в стране в будущем году. На прошлой неделе лидер "Республиканской партии Грузии", депутат парламента Хатуна Самнидзе заявила, что есть информация о создании в Грузии новой политической партии, команду которой сформирует экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Создание новой партии, а также сотрудничество с ней не исключила покинувшая ранее ряды "Нацдвижения" депутат Хатия Деканоидзе. По ее словам, политический ландшафт должен быть перестроен. Без создания нового центра мобилизация избирателей со средней позицией не удастся, отметила она. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уже давно анонсируют развал "Нацдвижения", особенно после того, как депутат парламента Леван Хабеишвили по итогам внутрипартийных выборов сместил с поста председателя партии Нику Мелия. Выборы в "Нацдвижении" назначили после образования в партии двух лагерей: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля. Что не поделили лидеры самой крупной оппозиционной партии Грузии >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с большим отрывом от правящей "Грузинской мечты". Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, хатуна самнидзе, леван хабеишвили, единое нацдвижение