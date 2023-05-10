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Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется
Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется
В России живут более миллиона граждан Грузии, подчеркнул глава грузинского МИД 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T17:35+0400
2023-05-10T17:35+0400
2023-05-10T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Отмена Россией визового режима для граждан Грузии приветствуется с гуманитарной точки зрения, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили журналистам. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.По его словам, отмена Россией визового режима упростит бытовые условия грузинским гражданам. При этом министр отметил, что речь идет о решении, которое приняла сама Россия. Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии>>"Это их суверенное решение. И любая страна решает, для граждан каких стран вводить визовый режим, а для каких граждан снять. Мы имеем дело именно с этим явлением", – сказал Дарчиашвили.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, владимир путин, россия
политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, владимир путин, россия
Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется
17:35 10.05.2023 (обновлено: 17:53 10.05.2023)
В России живут более миллиона граждан Грузии, подчеркнул глава грузинского МИД
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Отмена Россией визового режима для граждан Грузии приветствуется с гуманитарной точки зрения, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили журналистам.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
"В Российской Федерации живут более миллиона наших граждан, у которых очень тесная связь с людьми – с их близкими, родственниками, которые живут в Грузии. Это решение, увиденное именно через гуманитарную призму, приветствуется любой имеющей ответственность властью", – сказал Давиташвили.
По его словам, отмена Россией визового режима упростит бытовые условия грузинским гражданам.
При этом министр отметил, что речь идет о решении, которое приняла сама Россия.
"Это их суверенное решение. И любая страна решает, для граждан каких стран вводить визовый режим, а для каких граждан снять. Мы имеем дело именно с этим явлением", – сказал Дарчиашвили.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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