https://sputnik-georgia.ru/20230510/kak-vy-otnosites-k-tomu-chto-rossiya-otmenila-vizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-gruzii-277535505.html
Как вы относитесь к тому, что Россия отменила визовый режим для граждан Грузии?
Как вы относитесь к тому, что Россия отменила визовый режим для граждан Грузии?
10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T14:56+0400
2023-05-10T14:56+0400
2023-05-10T17:00+0400
опрос
россия
грузия
грузино-российские отношения
политика
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
россия отменила визы для граждан грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/98/238549852_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3b59f99d5444d901ec769fddb988ccff.jpg
2023
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/98/238549852_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e73a55f6c727e46e33d8f9c3b7d9738f.jpg
Sputnik Грузия
опрос, россия, грузия, грузино-российские отношения, политика, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы, россия отменила визы для граждан грузии
опрос, россия, грузия, грузино-российские отношения, политика, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы, россия отменила визы для граждан грузии
Как вы относитесь к тому, что Россия отменила визовый режим для граждан Грузии?
14:56 10.05.2023 (обновлено: 17:00 10.05.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Грузинский международный биометрический паспорт
© photo: Sputnik / Stringer /