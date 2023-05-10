https://sputnik-georgia.ru/20230510/kogda-i-na-skolko-grazhdane-gruzii-smogut-poseschat-rossiyu-bez-viz---otvet-mid-rf-277544159.html

Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ

Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ

Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T16:20+0400

2023-05-10T16:20+0400

2023-05-10T17:00+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала разъяснения по поводу порядка въезда в страну граждан Грузии с 15 мая 2023 года.Указами президента России Владимира Путина от 10 мая 2023 года отменены визы для посещения России гражданами Грузии, а также снят запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.Граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в России обязаны въезжать в страну и выезжать из нее по визам, отметила официальный представитель МИД РФ.Большинство граждан Грузии приветствует решение Путина отменить визы – политолог>>Кроме того, в настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в Россию на срок 72 часа при условии следования в страну на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения. А также прибывающих в Россию в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные соответствующими постановлениями российского правительства порты.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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