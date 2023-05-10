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Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ
Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T16:20+0400
2023-05-10T16:20+0400
2023-05-10T17:00+0400
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грузино-российские отношения
россия отменила визы для граждан грузии
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала разъяснения по поводу порядка въезда в страну граждан Грузии с 15 мая 2023 года.Указами президента России Владимира Путина от 10 мая 2023 года отменены визы для посещения России гражданами Грузии, а также снят запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.Граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в России обязаны въезжать в страну и выезжать из нее по визам, отметила официальный представитель МИД РФ.Большинство граждан Грузии приветствует решение Путина отменить визы – политолог>>Кроме того, в настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в Россию на срок 72 часа при условии следования в страну на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения. А также прибывающих в Россию в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные соответствующими постановлениями российского правительства порты.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, мария захарова, мид россии, владимир путин, тбилиси, москва, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии
россия, грузия, новости, мария захарова, мид россии, владимир путин, тбилиси, москва, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии
Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ
16:20 10.05.2023 (обновлено: 17:00 10.05.2023)
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала разъяснения по поводу порядка въезда в страну граждан Грузии с 15 мая 2023 года.
Указами президента России Владимира Путина от 10 мая 2023 года отменены визы для посещения России гражданами Грузии, а также снят запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.
"С этой даты граждане Грузии смогут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения", – говорится в комментарии Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
Граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в России обязаны въезжать в страну и выезжать из нее по визам, отметила официальный представитель МИД РФ.
Кроме того, в настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в Россию на срок 72 часа при условии следования в страну на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения. А также прибывающих в Россию в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные соответствующими постановлениями российского правительства порты.
"Принятые Президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", – сказано в комментарии.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).