https://sputnik-georgia.ru/20230510/bolshinstvo-grazhdan-gruzii-privetstvuet-reshenie-putina-otmenit-vizy---politolog-277536891.html

Большинство граждан Грузии приветствует решение Путина отменить визы – политолог

Большинство граждан Грузии приветствует решение Путина отменить визы – политолог

Политолог уверен, что оппозиция поднимет шумиху и будет обвинять власти Грузии в том, что они являются пророссийской силой 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T15:36+0400

2023-05-10T15:36+0400

2023-05-10T17:00+0400

политика

новости

грузия

москва

тбилиси

петре мамрадзе

владимир путин

сергей гаврилов

грузинская мечта

россия отменила визы для граждан грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/07/260302944_0:59:1280:780_1920x0_80_0_0_b263850e5872b82c43bdaf0a3769f71b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Большинство граждан Грузии радо решению президента России Владимира Путина об отмене визового режима и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами, сказал политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.Согласно указу Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Политолог выразил уверенность, что оппозиционеры, которые некогда были однопартийцами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а позже создали свои партии, начнут обвинять власти Грузии в том, что они являются пророссийской силой и что принятое Россией решение является их заслугой. Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>"Они начнут кричать, что, вот, это еще одно подтверждение того, что "Грузинская мечта" пророссийская, мол, они добились отмены визового режима и полетов. И так далее. Они и лоббисты Саакашвили за границей сделают такие заявления, так же как и антигрузински настроенные чиновники на Украине", – сказал Мамрадзе. При этом он отметил, что оппозиция не сможет долго сохранять шумиху, так как большинство граждан Грузии поддерживает отмену визового режима и запрета на прямое авиасообщение с Россией, и политики знают об этом. Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией виз для грузинских граждан>>"Сама оппозиция понимает, что это будет проигрышно для них, и они не смогут вывести людей (на улицы – ред.)", – сказал Мамрадзе. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Ничего плохого - депутат об отмене Россией виз и запрета на прямые полеты в Грузию>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, москва, тбилиси, петре мамрадзе, владимир путин, сергей гаврилов, грузинская мечта, россия отменила визы для граждан грузии