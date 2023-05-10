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Большинство граждан Грузии приветствует решение Путина отменить визы – политолог
Большинство граждан Грузии приветствует решение Путина отменить визы – политолог
Политолог уверен, что оппозиция поднимет шумиху и будет обвинять власти Грузии в том, что они являются пророссийской силой 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T15:36+0400
2023-05-10T15:36+0400
2023-05-10T17:00+0400
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сергей гаврилов
грузинская мечта
россия отменила визы для граждан грузии
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Большинство граждан Грузии радо решению президента России Владимира Путина об отмене визового режима и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами, сказал политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.Согласно указу Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Политолог выразил уверенность, что оппозиционеры, которые некогда были однопартийцами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а позже создали свои партии, начнут обвинять власти Грузии в том, что они являются пророссийской силой и что принятое Россией решение является их заслугой. Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>"Они начнут кричать, что, вот, это еще одно подтверждение того, что "Грузинская мечта" пророссийская, мол, они добились отмены визового режима и полетов. И так далее. Они и лоббисты Саакашвили за границей сделают такие заявления, так же как и антигрузински настроенные чиновники на Украине", – сказал Мамрадзе. При этом он отметил, что оппозиция не сможет долго сохранять шумиху, так как большинство граждан Грузии поддерживает отмену визового режима и запрета на прямое авиасообщение с Россией, и политики знают об этом. Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией виз для грузинских граждан>>"Сама оппозиция понимает, что это будет проигрышно для них, и они не смогут вывести людей (на улицы – ред.)", – сказал Мамрадзе. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Ничего плохого - депутат об отмене Россией виз и запрета на прямые полеты в Грузию>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, москва, тбилиси, петре мамрадзе, владимир путин, сергей гаврилов, грузинская мечта, россия отменила визы для граждан грузии
политика, новости, грузия, москва, тбилиси, петре мамрадзе, владимир путин, сергей гаврилов, грузинская мечта, россия отменила визы для граждан грузии
Большинство граждан Грузии приветствует решение Путина отменить визы – политолог
15:36 10.05.2023 (обновлено: 17:00 10.05.2023)
Политолог уверен, что оппозиция поднимет шумиху и будет обвинять власти Грузии в том, что они являются пророссийской силой
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Большинство граждан Грузии радо решению президента России Владимира Путина об отмене визового режима и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами, сказал политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.
Согласно указу Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
"Большинство наших граждан, я бы даже сказал абсолютное большинство, рады этому решению. Мы все хорошо знаем, в каком положении были грузины, как страдали семьи, которым приходилось летать через третьи страны. Это было мучение", – сказал Мамрадзе.
Политолог выразил уверенность, что оппозиционеры, которые некогда были однопартийцами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а позже создали свои партии, начнут обвинять власти Грузии в том, что они являются пророссийской силой и что принятое Россией решение является их заслугой.
"Они начнут кричать, что, вот, это еще одно подтверждение того, что "Грузинская мечта" пророссийская, мол, они добились отмены визового режима и полетов. И так далее. Они и лоббисты Саакашвили за границей сделают такие заявления, так же как и антигрузински настроенные чиновники на Украине", – сказал Мамрадзе.
При этом он отметил, что оппозиция не сможет долго сохранять шумиху, так как большинство граждан Грузии поддерживает отмену визового режима и запрета на прямое авиасообщение с Россией, и политики знают об этом.
"Сама оппозиция понимает, что это будет проигрышно для них, и они не смогут вывести людей (на улицы – ред.)", – сказал Мамрадзе.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).