https://sputnik-georgia.ru/20230510/menshe-zapretov-luchshe-turizmu-ekspert-o-reshenii-vozobnovit-reysy-mezhdu-rf-i-gruziey-277564378.html

Меньше запретов, лучше туризму: эксперт о решении возобновить рейсы между РФ и Грузией

Меньше запретов, лучше туризму: эксперт о решении возобновить рейсы между РФ и Грузией

Туризм – дело мирное и, чем меньше в нем будет запретов, тем лучше, считает Кварацхелия 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T23:49+0400

2023-05-10T23:49+0400

2023-05-10T23:49+0400

авиасообщение россии и грузии

туризм

грузия

россия

москва

отмена виз

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Решение России об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами позитивно отразится на туризме Грузии, заявил Sputnik Грузия эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2023 года осуществили граждане России – почти 257 тысяч, что на 257,7% больше, чем в 2022 году, и на 1,1 больше, чем в первом квартале 2019 года. Наибольшую сумму за этот период также потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов, на 293,5% больше, чем в январе-марте 2022 года, что составляет треть всех доходов от туризма, полученных Грузией. Напомним, что в 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года эта цифра составила 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15%-17%.Что касается нынешнего решения властей РФ по отмене визового режима для граждан Грузии и запрета на прямое авиасообщение, то, по словам Нико Кварацхелия, этот шаг урегулирует несколько проблем и грузин. Эксперт подчеркнул, что туризм – дело мирное и, чем меньше в нем будет запретов, тем лучше. Россия отменила визы для Грузии: что думают жители Тбилиси? – видео >>Также Кварацхелия прокомментировал и негативные отзывы на данное решение в политических кругах Грузии. К слову, оппозиционеры назвали решение наградой для правящей партии "Грузинская мечта" за проведение антизападной политики. По их словам, это может помешать Грузии в получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. А президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией и большим вызовом для властей Грузии. "Конечно, это решение люди встретили неоднозначно. Многие говорят, что допустить этого было нельзя и т.д. Думаю, от нас это не зависело, никто с нами это заранее не согласовал", - заявил эксперт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение россии и грузии, туризм, грузия, россия, москва, отмена виз