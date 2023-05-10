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МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию
МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел России отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию, сообщили во... 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T14:10+0400
2023-05-10T14:10+0400
2023-05-10T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел России отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.Указами президента России Владимира Путина от 10 мая 2023 года отменены визы для посещения России гражданами Грузии, а также снят запрет на прямое авиасообщение между двумя странами."Кроме того, отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию", - сказано на сайте внешнеполитического ведомства.
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россия, туризм, грузия, мид россии
россия, туризм, грузия, мид россии
МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию
14:10 10.05.2023 (обновлено: 14:39 10.05.2023)
Дополняется
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел России отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Указами президента России Владимира Путина от 10 мая 2023 года отменены визы для посещения России гражданами Грузии, а также снят запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.
"Кроме того, отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию", - сказано на сайте
внешнеполитического ведомства.