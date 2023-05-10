https://sputnik-georgia.ru/20230510/mid-rossii-otmenil-rekomendatsiyu-dlya-rossiyan-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-gruziyu-277533518.html

МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел России отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию, сообщили во... 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T14:10+0400

2023-05-10T14:10+0400

2023-05-10T14:39+0400

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мид россии

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел России отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.Указами президента России Владимира Путина от 10 мая 2023 года отменены визы для посещения России гражданами Грузии, а также снят запрет на прямое авиасообщение между двумя странами."Кроме того, отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию", - сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

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россия, туризм, грузия, мид россии