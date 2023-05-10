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Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию
Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию
C июня 2019 года действовал запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T13:51+0400
2023-05-10T13:51+0400
2023-05-10T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Российский президент Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.Кроме того, Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Виза понадобится только тем гражданам Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более чем три месяца.Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января 2023 года выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.Уже в начале февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое".Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта августа 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, туризм, грузия
Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию
13:51 10.05.2023 (обновлено: 14:24 10.05.2023)
C июня 2019 года действовал запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Российский президент Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
"Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года", – говорится в документе.
Настоящий указ
вступает в силу со дня его подписания.
Кроме того, Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Виза понадобится только тем гражданам Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более чем три месяца.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января 2023 года выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Уже в начале февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое".
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта августа 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).