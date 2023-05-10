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Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию
Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию
C июня 2019 года действовал запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Российский президент Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.Кроме того, Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Виза понадобится только тем гражданам Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более чем три месяца.Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат&gt;&gt;Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января 2023 года выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.Уже в начале февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое".Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта августа 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, туризм, грузия
россия, туризм, грузия

Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

13:51 10.05.2023 (обновлено: 14:24 10.05.2023)
© photo: Sputnik / Pavel Lvov / Перейти в фотобанкВход в здание международного аэропорта Мурманск
Вход в здание международного аэропорта Мурманск - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2023
© photo: Sputnik / Pavel Lvov
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C июня 2019 года действовал запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Российский президент Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

"Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года", – говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Кроме того, Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Виза понадобится только тем гражданам Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более чем три месяца.
Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января 2023 года выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Уже в начале февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое".
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта августа 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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