https://sputnik-georgia.ru/20230510/rossiya-otmenila-zapret-na-polety-rossiyskikh-aviakompaniy-v-gruziyu-277532193.html

Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

C июня 2019 года действовал запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Российский президент Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.Кроме того, Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Виза понадобится только тем гражданам Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более чем три месяца.Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января 2023 года выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.Уже в начале февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое".Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта августа 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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