https://sputnik-georgia.ru/20230510/natsbank-gruzii-smyagchil-monetarnuyu-politiku-277530870.html

Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику

Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику

Ставка рефинансирования понизилась впервые с марта 2022 года 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T13:19+0400

2023-05-10T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 11 до 10,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики и с марта 2022 года оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции. Как пояснил Нацбанк, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню. Кроме того, регулятор обратил внимание на снижение местной инфляции, отметив, что процесс продолжится в течение года. Тем не менее, Нацбанк отметил, что несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока. В том числе геополитическая ситуация остается одним из главных рисков. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 21 июня 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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