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Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику
Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику
Ставка рефинансирования понизилась впервые с марта 2022 года 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T13:19+0400
2023-05-10T13:19+0400
2023-05-10T13:32+0400
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новости
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национальный банк
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 11 до 10,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики и с марта 2022 года оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции. Как пояснил Нацбанк, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню. Кроме того, регулятор обратил внимание на снижение местной инфляции, отметив, что процесс продолжится в течение года. Тем не менее, Нацбанк отметил, что несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока. В том числе геополитическая ситуация остается одним из главных рисков. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 21 июня 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк
экономика, новости, грузия, национальный банк
Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику
13:19 10.05.2023 (обновлено: 13:32 10.05.2023)
Ставка рефинансирования понизилась впервые с марта 2022 года
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 11 до 10,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики и с марта 2022 года оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции.
"Инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению, и в апреле текущего года общая инфляция снизилась до 2,7%, а базовая инфляция снизилась до 4,7%", – говорится в сообщении.
Как пояснил Нацбанк, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню.
"Эти тенденции вместе с укреплением обменного курса постепенно передаются на местный рынок и снижают импортируемую инфляцию", – говорится в сообщении.
Кроме того, регулятор обратил внимание на снижение местной инфляции, отметив, что процесс продолжится в течение года.
Тем не менее, Нацбанк отметил, что несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока.
В том числе геополитическая ситуация остается одним из главных рисков. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 21 июня 2023 года.