https://sputnik-georgia.ru/20230510/rossiya-vizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-gruzii---ukaz-277532114.html

Россия отменила визовый режим для граждан Грузии

Россия отменила визовый режим для граждан Грузии

Гражданам Грузии нужны были визы для поездок в Россию с 2000 года 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.Согласно указу, граждане Грузии смогут въезжать и выезжать из России без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию).Исключением, согласно указу Путина, являются граждане, въезжающие в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе в целях получения образования.Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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