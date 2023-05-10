https://sputnik-georgia.ru/20230510/skolko-reysov-budet-letat-iz-moskvy-v-tbilisi---otvet-mintransa-rf-277539902.html

Сколько рейсов будет летать из Москвы в Тбилиси – ответ Минтранса РФ

Сколько рейсов будет летать из Москвы в Тбилиси – ответ Минтранса РФ

Полеты из Москвы в Тбилиси будут выполняться на воздушных судах российского производства, сообщили в Минтрансе 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T15:49+0400

2023-05-10T15:49+0400

2023-05-10T17:02+0400

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авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно, сообщили в министерстве транспорта РФ.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал указ о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.Принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений, отмечено в сообщении.Россия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию>>Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января 2023 года выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.Уже в начале февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое".Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта августа 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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