https://sputnik-georgia.ru/20230510/sobytie-bolshogo-simvolicheskogo-znacheniya-rossiyskiy-ekspert-o-reshenii-putina-po-gruzii-277556259.html

"Событие большого символического значения": российский эксперт о решении Путина по Грузии

"Событие большого символического значения": российский эксперт о решении Путина по Грузии

Эксперт не исключил, что за решением об отмене виз и запрета на полеты последует реакция со стороны оппозиции Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T19:59+0400

2023-05-10T19:59+0400

2023-05-10T20:20+0400

грузино-российские отношения

россия

грузия

новости

москва

тбилиси

владимир путин

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/06/276501232_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_119db550cb1d89986712a5032480fd72.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима и запрета на прямое авиасообщение между Грузией и Россией закрывает две негативные страницы прошлого двух стран, заявил Sputnik Грузия ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Эксперт напомнил, что Россия ввела визовый режим с Грузией в декабре 2000 года из-за угрозы попадания на ее территорию террористов из Панкисского ущелья, когда проблемы двухсторонних отношений росли и сильно оставляли желать лучшего. "Что касается авиасообщения, то это закрытие той негативной страницы, которая была открыта т. н. "ночью Гаврилова" в 2019 году", – отметил он. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется >>Кроме того, решение президента РФ, по словам Маркедонова, – это попытки вернуться к тренду нормализации, который пытались развивать с приходом к власти "Грузинской мечты", и он до 2019 года шел, но затем был заморожен. Между тем эксперт предостерег не возлагать завышенных ожиданий и призвал не впадать в эйфорию. "Потому что завышенные ожидания всегда чреваты потом завышенными же разочарованиями. Т. е. полагать, что завтра вопрос Абхазии и Южной Осетии, внешней политики Грузии, полностью будет решен, неправильно. И нельзя эти вещи никак вкладывать в программу завышенных ожиданий", – утверждает Маркедонов. Как заявил Маркедонов, Россия и Грузия должны "десакрализовать свои противоречия". Он напомнил, что многие страны шли даже к союзническим отношениям через жесткие противоречия и даже жесткую вражду. Также эксперт не исключил, что на решение об отмене виз и запрета на полеты последует реакция со стороны сторонников оппозиционного "Единого национального движения". "Давайте не забывать, что условные "мишисты" достаточно громкие и хорошо мобилизованы, поэтому ожидать активных действий с их стороны, скорее всего, придется, и надо быть к этому готовыми", – сказал он. Феномен оппозиционных президентов Маркедонов прокомментировал и заявления президента Саломе Зурабишвили, которая назвала решение Путина провокацией и большим вызовом для властей Грузии. По его словам, Зурабишвили пытается "перепатриотить самого Михаила Саакашвили".Эксперт отметил, что в Грузии уже давно существует феномен оппозиционных президентов, подразумевая и четвертого президента страны Георгия Маргвелашвили. "Считаю, что Зурабишвили все-таки пытается играть роль такого "злого следователя" для западного общественного мнения и плюс для грузинской оппозиции, чтобы не отдавать полностью инициативу в ее руки. Вот этот момент я бы не исключал", – отметил Маркедонов. Кроме того, Маркедонов подчеркнул, что решение Путина будет содействовать укреплению как экономичеcких связей между странами, так и межчеловеческих связей. "Очень большая проблема особенно с молодым поколением Грузии, они больше бывают в далеких странах, например, Испании, Португалии, и меньше бывают в России, хотя Россия сосед...Всегда отношения соседские приоритетны. И, мне кажется, расширение человеческих контактов – большой плюс", – заключил Маркедонов. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузино-российские отношения, россия, грузия, новости, москва, тбилиси, владимир путин, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, грузинская мечта, сергей маркедонов, политика, авиасообщение россии и грузии, отмена виз