https://sputnik-georgia.ru/20230510/sobytie-bolshogo-simvolicheskogo-znacheniya-rossiyskiy-ekspert-o-reshenii-putina-po-gruzii-277556259.html
"Событие большого символического значения": российский эксперт о решении Путина по Грузии
"Событие большого символического значения": российский эксперт о решении Путина по Грузии
Эксперт не исключил, что за решением об отмене виз и запрета на полеты последует реакция со стороны оппозиции Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T19:59+0400
2023-05-10T19:59+0400
2023-05-10T20:20+0400
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саломе зурабишвили
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима и запрета на прямое авиасообщение между Грузией и Россией закрывает две негативные страницы прошлого двух стран, заявил Sputnik Грузия ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Эксперт напомнил, что Россия ввела визовый режим с Грузией в декабре 2000 года из-за угрозы попадания на ее территорию террористов из Панкисского ущелья, когда проблемы двухсторонних отношений росли и сильно оставляли желать лучшего. "Что касается авиасообщения, то это закрытие той негативной страницы, которая была открыта т. н. "ночью Гаврилова" в 2019 году", – отметил он. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется >>Кроме того, решение президента РФ, по словам Маркедонова, – это попытки вернуться к тренду нормализации, который пытались развивать с приходом к власти "Грузинской мечты", и он до 2019 года шел, но затем был заморожен. Между тем эксперт предостерег не возлагать завышенных ожиданий и призвал не впадать в эйфорию. "Потому что завышенные ожидания всегда чреваты потом завышенными же разочарованиями. Т. е. полагать, что завтра вопрос Абхазии и Южной Осетии, внешней политики Грузии, полностью будет решен, неправильно. И нельзя эти вещи никак вкладывать в программу завышенных ожиданий", – утверждает Маркедонов. Как заявил Маркедонов, Россия и Грузия должны "десакрализовать свои противоречия". Он напомнил, что многие страны шли даже к союзническим отношениям через жесткие противоречия и даже жесткую вражду. Также эксперт не исключил, что на решение об отмене виз и запрета на полеты последует реакция со стороны сторонников оппозиционного "Единого национального движения". "Давайте не забывать, что условные "мишисты" достаточно громкие и хорошо мобилизованы, поэтому ожидать активных действий с их стороны, скорее всего, придется, и надо быть к этому готовыми", – сказал он. Феномен оппозиционных президентов Маркедонов прокомментировал и заявления президента Саломе Зурабишвили, которая назвала решение Путина провокацией и большим вызовом для властей Грузии. По его словам, Зурабишвили пытается "перепатриотить самого Михаила Саакашвили".Эксперт отметил, что в Грузии уже давно существует феномен оппозиционных президентов, подразумевая и четвертого президента страны Георгия Маргвелашвили. "Считаю, что Зурабишвили все-таки пытается играть роль такого "злого следователя" для западного общественного мнения и плюс для грузинской оппозиции, чтобы не отдавать полностью инициативу в ее руки. Вот этот момент я бы не исключал", – отметил Маркедонов. Кроме того, Маркедонов подчеркнул, что решение Путина будет содействовать укреплению как экономичеcких связей между странами, так и межчеловеческих связей. "Очень большая проблема особенно с молодым поколением Грузии, они больше бывают в далеких странах, например, Испании, Португалии, и меньше бывают в России, хотя Россия сосед...Всегда отношения соседские приоритетны. И, мне кажется, расширение человеческих контактов – большой плюс", – заключил Маркедонов. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-российские отношения, россия, грузия, новости, москва, тбилиси, владимир путин, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, грузинская мечта, сергей маркедонов, политика, авиасообщение россии и грузии, отмена виз
грузино-российские отношения, россия, грузия, новости, москва, тбилиси, владимир путин, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, грузинская мечта, сергей маркедонов, политика, авиасообщение россии и грузии, отмена виз
"Событие большого символического значения": российский эксперт о решении Путина по Грузии
19:59 10.05.2023 (обновлено: 20:20 10.05.2023)
Эксперт не исключил, что за решением об отмене виз и запрета на полеты последует реакция со стороны оппозиции Грузии
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik.
Решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима и запрета на прямое авиасообщение между Грузией и Россией закрывает две негативные страницы прошлого двух стран, заявил Sputnik Грузия
ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.
"Прежде всего, это событие большого символического значения, потому что сразу закрываются две очень, скажем, негативные страницы нашего прошлого. Если говорить о визах, то это закрытие страницы, которая уходит корнями еще во времена Шеварднадзе (второй президент Грузии – ред.)", – сказал Маркедонов.
Эксперт напомнил, что Россия ввела визовый режим с Грузией в декабре 2000 года из-за угрозы попадания на ее территорию террористов из Панкисского ущелья, когда проблемы двухсторонних отношений росли и сильно оставляли желать лучшего.
"Что касается авиасообщения, то это закрытие той негативной страницы, которая была открыта т. н. "ночью Гаврилова" в 2019 году", – отметил он.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Кроме того, решение президента РФ, по словам Маркедонова, – это попытки вернуться к тренду нормализации, который пытались развивать с приходом к власти "Грузинской мечты", и он до 2019 года шел, но затем был заморожен.
"Притом вернуться на фоне очень сложной ситуации вокруг Украины. Ситуации, которая становится не только именно отдельным кейсом, но и во многом, где решаются вопросы мировой политики. И Грузия здесь пытается вести себя прагматично. Т. е. есть шанс на то, чтобы придать прагматизации отношений какой-то импульс", – сказал он.
Между тем эксперт предостерег не возлагать завышенных ожиданий и призвал не впадать в эйфорию.
"Потому что завышенные ожидания всегда чреваты потом завышенными же разочарованиями. Т. е. полагать, что завтра вопрос Абхазии и Южной Осетии, внешней политики Грузии, полностью будет решен, неправильно. И нельзя эти вещи никак вкладывать в программу завышенных ожиданий", – утверждает Маркедонов.
Как заявил Маркедонов, Россия и Грузия должны "десакрализовать свои противоречия". Он напомнил, что многие страны шли даже к союзническим отношениям через жесткие противоречия и даже жесткую вражду.
"Если противоречия есть, их надо аккуратно, в профессиональном русле, может быть, даже непублично всегда обсуждать. А пока довольствоваться тем, что люди будут развивать отношения", – отметил он.
Также эксперт не исключил, что на решение об отмене виз и запрета на полеты последует реакция со стороны сторонников оппозиционного "Единого национального движения".
"Давайте не забывать, что условные "мишисты" достаточно громкие и хорошо мобилизованы, поэтому ожидать активных действий с их стороны, скорее всего, придется, и надо быть к этому готовыми", – сказал он.
Феномен оппозиционных президентов
Маркедонов прокомментировал и заявления президента Саломе Зурабишвили, которая назвала решение Путина провокацией и большим вызовом для властей Грузии.
По его словам, Зурабишвили пытается "перепатриотить самого Михаила Саакашвили".
"В свое время третий президент Грузии отменил визовый режим сначала для северокавказских республик, а потом ввел "безвиз" для граждан РФ. Т. е. это сделали сторонники прежней власти. Поэтому пытаться быть большим Саакашвили, чем сам Саакашвили, мягко говоря, странно", – заявил Маркедонов.
Эксперт отметил, что в Грузии уже давно существует феномен оппозиционных президентов, подразумевая и четвертого президента страны Георгия Маргвелашвили.
"Считаю, что Зурабишвили все-таки пытается играть роль такого "злого следователя" для западного общественного мнения и плюс для грузинской оппозиции, чтобы не отдавать полностью инициативу в ее руки. Вот этот момент я бы не исключал", – отметил Маркедонов.
Кроме того, Маркедонов подчеркнул, что решение Путина будет содействовать укреплению как экономичеcких связей между странами, так и межчеловеческих связей.
"Очень большая проблема особенно с молодым поколением Грузии, они больше бывают в далеких странах, например, Испании, Португалии, и меньше бывают в России, хотя Россия сосед...Всегда отношения соседские приоритетны. И, мне кажется, расширение человеческих контактов – большой плюс", – заключил Маркедонов.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).