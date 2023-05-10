https://sputnik-georgia.ru/20230510/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-marte--dannye-statistiki-277520142.html

Стоимость строительства в Грузии выросла в марте – данные статистики

Стоимость строительства в Грузии выросла в марте – данные статистики

Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 14,8% 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T09:01+0400

2023-05-10T09:01+0400

2023-05-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за март 2023 года вырос на 1,7% по сравнению с февралем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 14,8%.В марте 2023 года, по сравнению с февралем 2022-го, Индекс стоимости строительства вырос на 6,6%, что было вызвано ростом зарплаты на 6,9% и цен на стройматериалы на 4,8%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство