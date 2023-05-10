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В Грузии выявили десятки фактов незаконной транспортировки древесины
В Грузии выявили десятки фактов незаконной транспортировки древесины
Товар был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T07:32+0400
2023-05-10T07:32+0400
2023-05-10T07:37+0400
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новости
экономика
вырубка лесов
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Более 30 фактов незаконной транспортировки древесины выявлено в январе-марте текущего года, сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии. Сотрудники ведомства провели мониторинг по всей стране и выявили факты транспортировки 200 кубометров древесины без накладных. Товар был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства. Правительство Грузии ведет активную борьбу с незаконной вырубкой леса и транспортировкой древесины. В 2022 году по всей стране выявлено 306 фактов незаконной транспортировки древесины, на 24% больше, чем в 2021 году. Незаконная вырубка лесов – в апреле в Грузии выявлены десятки фактов >>Речь идет о 1,4 тысячи кубометров незаконно добытой древесины, которая была изъята в рамках контроля сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов. Этот объем на 84% больше, чем в 2021 году. Товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, вырубка лесов, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, вырубка лесов, служба доходов министерства финансов грузии
В Грузии выявили десятки фактов незаконной транспортировки древесины
07:32 10.05.2023 (обновлено: 07:37 10.05.2023)
Товар был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Более 30 фактов незаконной транспортировки древесины выявлено в январе-марте текущего года, сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии.
Сотрудники ведомства провели мониторинг по всей стране и выявили факты транспортировки 200 кубометров древесины без накладных.
Товар был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства.
Правительство Грузии ведет активную борьбу с незаконной вырубкой леса и транспортировкой древесины. В 2022 году по всей стране выявлено 306 фактов незаконной транспортировки древесины, на 24% больше, чем в 2021 году.
Речь идет о 1,4 тысячи кубометров незаконно добытой древесины, которая была изъята в рамках контроля сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов. Этот объем на 84% больше, чем в 2021 году.
Товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства.