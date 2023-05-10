https://sputnik-georgia.ru/20230510/zhdat-li-sokrascheniya-zavisimosti-gruzinskoy-ekonomiki-ot-rossiyskoy--mnenie-eksperta-277521373.html

Ждать ли сокращения зависимости грузинской экономики от российской – мнение эксперта

Ждать ли сокращения зависимости грузинской экономики от российской – мнение эксперта

В Грузии рассчитывают диверсифицировать экспорт грузинской продукции в страны Персидского залива уже в 2023 году 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Снижение экспортной зависимости Грузии от России в 2023 году не ожидается, заявила член правления Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе. В условиях отсутствия дипсвязей, прямого авиасообщения и действующего визового режима в одностороннем порядке Грузия и Россия довольно стремительно развивают торговые отношения. В первом квартале 2023 года товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос 61,1%. По ее словам, это связано с тем, что на востоке Грузия всегда имела логистическое преимущество, чем на западе. Тем не менее Меладзе рассчитывает диверсифицировать экспорт грузинской продукции в страны Персидского залива в 2023 году, чему будут способствовать соглашения о свободной торговле, которые должны быть оформлены. "Мы также надеемся, что это направление будет больше загружено прямыми рейсами, а экспорт скоропортящихся продуктов в страны Персидского залива будет намного выгоднее, до тех пор пока грузинская продукция не станет более конкурентоспособной в европейских странах", – заявила Меладзе. И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство >>По статистике, в январе-марте текущего года из Грузии в РФ вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Экспорт составил примерно 177 миллионов долларов. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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