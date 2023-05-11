https://sputnik-georgia.ru/20230511/deputat-gosdumy-gotov-initsiirovat--parlamentskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-gruzii-277571203.html

Депутат Госдумы готов инициировать парламентское сотрудничество России и Грузии

Депутат Госдумы готов инициировать парламентское сотрудничество России и Грузии

Парламентарии России и Грузии могли бы внести вклад в восстановление экономического взаимодействия, считает депутат 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T12:46+0400

2023-05-11T12:46+0400

2023-05-11T12:47+0400

россия

новости

грузия

госдума рф

авиасообщение россии и грузии

грузино-российские отношения

россия отменила визы для граждан грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275137993_0:0:3339:1878_1920x0_80_0_0_1985f1e1bfa8e65ca2ab2ba2bcb99b5f.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Депутат Государственной думы РФ Евгений Попов заявил, что готов вынести на Совет ГД вопрос создания группы парламентского сотрудничества России и Грузии, говорится в Telegram-канале РИА Новости.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Депутат отметил, что ни о каких "группах дружбы" речь сейчас не идет, но парламентарии двух стран могли бы внести вклад в восстановление экономического взаимодействия.Ждать ли сокращения зависимости грузинской экономики от российской – мнение эксперта>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.В условиях отсутствия дипсвязей, прямого авиасообщения и действующего визового режима в одностороннем порядке Грузия и Россия довольно стремительно развивают торговые отношения. В первом квартале 2023 года товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос 61,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, грузия, госдума рф, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии