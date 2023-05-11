https://sputnik-georgia.ru/20230511/deputat-gosdumy-gotov-initsiirovat--parlamentskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-gruzii-277571203.html
Депутат Госдумы готов инициировать парламентское сотрудничество России и Грузии
Депутат Госдумы готов инициировать парламентское сотрудничество России и Грузии
Парламентарии России и Грузии могли бы внести вклад в восстановление экономического взаимодействия, считает депутат 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T12:46+0400
2023-05-11T12:46+0400
2023-05-11T12:47+0400
россия
новости
грузия
госдума рф
авиасообщение россии и грузии
грузино-российские отношения
россия отменила визы для граждан грузии
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Депутат Государственной думы РФ Евгений Попов заявил, что готов вынести на Совет ГД вопрос создания группы парламентского сотрудничества России и Грузии, говорится в Telegram-канале РИА Новости.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Депутат отметил, что ни о каких "группах дружбы" речь сейчас не идет, но парламентарии двух стран могли бы внести вклад в восстановление экономического взаимодействия.Ждать ли сокращения зависимости грузинской экономики от российской – мнение эксперта>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.В условиях отсутствия дипсвязей, прямого авиасообщения и действующего визового режима в одностороннем порядке Грузия и Россия довольно стремительно развивают торговые отношения. В первом квартале 2023 года товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос 61,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, госдума рф, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии
россия, новости, грузия, госдума рф, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии
Депутат Госдумы готов инициировать парламентское сотрудничество России и Грузии
12:46 11.05.2023 (обновлено: 12:47 11.05.2023)
Парламентарии России и Грузии могли бы внести вклад в восстановление экономического взаимодействия, считает депутат
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik.
Депутат Государственной думы РФ Евгений Попов заявил, что готов вынести на Совет ГД вопрос создания группы парламентского сотрудничества России и Грузии, говорится в Telegram-канале
РИА Новости.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.
Депутат отметил, что ни о каких "группах дружбы" речь сейчас не идет, но парламентарии двух стран могли бы внести вклад в восстановление экономического взаимодействия.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.
В условиях отсутствия дипсвязей, прямого авиасообщения и действующего визового режима в одностороннем порядке Грузия и Россия довольно стремительно развивают торговые отношения. В первом квартале 2023 года товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос 61,1%.